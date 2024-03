Europa wird von “schutzsuchenden” Jungmännerhorden überrannt: Fast 20 Prozent mehr Asylanträge

Vergangenes Jahr wurden in Europa ganze 1,14 Millionen Asylanträge gestellt. Damit knüpft man an die unheilvollen Rekordjahre von 2015 und 2016 an. Die Verteilung der Anträge zeigt: Besonders Mittel- und Westeuropa leiden unter dem Asylansturm aus Afrika und dem Nahen Osten.