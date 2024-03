„Bestes Deutschland aller Zeiten“: Antifa-Terror-Brandanschlag auf Familienauto von AfD-Politiker

Die politischen Zustände im links-grünen “besten Deutschland aller Zeiten” (Grüner Vizekanzler Habeck” erinnern frappant an die frühen Dreißiger Jahre der Weimarer Republik – wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen:

Wie „BILD“ berichtete wurde vor dem Elternhaus des AfD-Politikers Marius Beyer (24) auf das Auto seiner Mutter ein Brandanschlag verübt. Die mutmaßlich linksextremen Antifa-Täter drohten mit erneuten Anschlägen gegen ihn.

Marius Beyer

Frühmorgens am Donnerstag um 4.25 Uhr stand der BMW in Engelsdorf vor dem Garagentor des Einfamilienhauses bereits in Vollflammen. Trotz sofortiger Alarmierung von Polizei und Feuerweht brannte das Auto völlig aus. Der Sachschaden wird auf rund 85 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Täter hinterließen an der Garagenwand eine verschlüsselte Antifa-Drohung an der Garagenwand. In blauer Farbe war der Schriftzug:

„Wir kommen wieder, Nazischwein“ und „161“…

…zu lesen – in linksextremen Kreisen ein beliebter Code für Antifa-Aktionen: 1 steht für den ersten Buchstaben, F für den sechsten im Alphabet – also: „Anti-Faschistische-Aktion“.

Auf den Leipziger Lokalpolitiker wurde bereits im Sommer 2020 ein Brandanschlag auf sein Auto verübt, 2023 wurde er in einer Bar verprügelt.

Das LKA geht von einem politischen Motiv aus und hat das „Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus Abwehrzentrum“ (PTAZ) im Landeskriminalamt Sachsen mit den weiteren polizeilichen Ermittlungen beauftragt.

Links-Grünes Schweigen als Akzeptanz

Während sich Grüne Politspitzen weinerlich größte Sorgen um den Zustand der deutschen Demokratie machen, wenn der Bürger von dem Recht auf freie Rede Gebrauch macht, herrscht bezüglich des feigen Antifa-Anschlages beredtes Schweigen.

Wo bleibt also der Grüne Co-Vorsitzende Omid Nouripour mit einer Stellungnahme wie dieser:

„Wenn der gewaltfreie Diskurs unterbunden wird, dann ist das ein Problem für uns alle.“

– wie er gegenüber „RTL“ verlautbarte (focus). Anmerkung: Diese Hysterie betraf freilich nur die Proteste gegen die weinerliche Grüne Polit-Elite.

_______________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist im Gerhard-Hess-Verlag erschienen und direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 25,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar. Es wird demnächst auch im Buchhandel und bei Amazon erhältlich sein.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für Leser von UNSER MITTELEUROPA zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.