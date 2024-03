Schweiz: „15-Jähriger“ sticht orthodoxen Jude „Allahu Akbar“-brüllend nieder – Opfer schwer verletzt

ZÜRICH – Am Samstagabend wurde ein orthodoxer Jude (50) von einem 15-Jährigen mit einer Stichwaffe angegriffen und lebensbedrohlich verletzt. Der Täter wurde verhaftet. In einer später veröffentlichten Medienmitteilung schreibt die Polizei: „Gemäß ersten Erkenntnissen griff ein Jugendlicher einen 50-jährigen orthodoxen Juden an der Verzweigung Brandschenkestrasse / Selnaustrasse im Zürcher Kreis 2 an und verletzte ihn mit einer Stichwaffe lebensbedrohlich.“

Beim „Tatverdächtigen“ soll es sich um einen 15-jährigen „Schweizer“ handeln, der noch vor Ort habe festgenommen wurde (siehe Storybild). Der Angreifer soll kurz vor der Tat laut mehreren Zeugenaussagen „Tod aller Juden“ und „Allahu Akbar“ gerufen haben.

Die Art und Weise der Berichterstattung lassen den Schluss, aus welcher Ecke der Täter stammt. So hieß es gestern noch in einer Pressemeldung:

„Hintergründe und der Tathergang seien noch unklar. Ermittlungen würden laufen – ‚die Möglichkeit eines antisemitisch motivierten Verbrechens» werde bei den Untersuchungen explizit mit eingeschlossen.‘“ Na sowas, wer hätte sich das gedacht? Ein „antisemitisch motiviertes Verbrechen!“ Wenn das kein „Rechtsextremer“ war? Doch nicht bei einem “Allahu Akbar-Brüller”. Der ist doch am Ende ein Goldstück!

Mehr Licht ins Dunkel bringt heute (Sonntag) die WELT. Dort kann man lesen: „Die Polizei vermutet Antisemitismus als Tatmotiv.“ Und auch die TAZ klärt uns auf: „Die Polizei teilte am Sonntag mit, sie habe einen jugendlichen Verdächtigen festgenommen. Sie vermute Antisemitismus als Motiv für die Tat.“

Komisch, das haben wir von Anfang an vermutet, ohne mit den scharfsinnigen Spürsinn eines Kriminalisten ausgestattet zu sein.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.