Doppelt hält besser: Asyl erst in Griechenland und dann in Deutschland

12.000 in Griechenland anerkannte Flüchtlinge haben in Deutschland erneut Asyl erhalten. Wer glaubt dabei handle es sich um die üblichen Rechtsbrüche rund um das Schengen- und Dublin-Abkommen irrt: Das findet hochoffiziell statt.

Zu geringe Sozialversorgung in Griechenland



Die Begründung: Grund für die seit Jahren verschwindend geringen Rücküberstellungen sind mehrere Verwaltungsgerichtsurteile, die wegen zu geringer Sozialversorgung in Griechenland die Abschiebung als menschenunwürdig beurteilten, berichtet welt.de. Mit einem Wort zusammengefasst heißt das nichts anders, dass innerhalb der EU auch „geflüchtet“ werden darf, da die „Schatzsuche“ in Deutschland eben nicht menschenunwürdig ist. Eine feine „Wertegemeinschaft“ ist das!

Man muss kein begnadeter Analyst der Innenpolitik sein, um scharfsinnig zu erkennen, warum dem so ist und wer denn wohl dahinterstecke, dass Deutschland nicht nur von Pakistan, sondern auch innerhalb der EU-Flüchtlinge proaktiv hereinholt bzw. hereinlässt: Es ist die Innenministerin Nancy Faeser, die nicht genug „Schutzsuchende“ hier haben will. So heißt es aus damit befassten Behörden gegenüber der genannten Zeitung:

„Dass die Überstellungen nach Griechenland nicht nur für jene, die dort mit einer erheblichen Wahrscheinlichkeit von Sozialleistungen abhängig wären, ausgesetzt sind, sondern auch für junge, gesunde Männer, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dort Arbeit finden würden und gar nicht die als zu niedrig beurteilten Sozialleistungen benötigen, liegt nicht an den Gerichten, sondern im Entscheidungsspielraum des Bundesinnenministeriums.“

Und so ist es mittlerweile Normalität, dass es 2023 mehr als 300.000 Anträge gab, die auf Migranten entfällt, die während ihres Verfahrens in einem anderen EU-Staat – nach Ablehnung oder gänzlich unregistriert – nach Deutschland weiterzogen. Diesen Leuten ist gar kein Vorwurf zu machen, denn wer hält sich nicht gerne dort auf, wo man per gratis-rundum-sorglos-all inclusive Paket bequem und relaxed „schutzsuchen“ kann. Dann nimmt man sogar in Kauf, mitten unter ungläubigen Schweinfressern, Rassisten oder „Nazis“ leben zu müssen.

