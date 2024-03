Debatte in Amerika: Ist Präsident Biden für sein Amt gesund genug?

Im Jahr 2023 waren erhebliche Bedenken hinsichtlich seines Gesundheitszustands aufgekommen, wobei Berichte über einen zunehmend schwerfälligen Gang auftauchten, der auf mögliche Wirbelsäulenprobleme wie Abnutzung hinweist, berichtet Barrons.

In diesem Jahr werden sich die Ärzte mehr Zeit für die Untersuchung des Zustands von Präsident Biden nehmen als im Vorjahr, was auf eine möglicherweise gründlichere Untersuchung hindeutet. Bei der Untersuchung wurde auch ein Basalzellkarzinom, eine Art von Hautkrebs, festgestellt, das operativ aus seiner Brust entfernt werden musste. In der Beurteilung von Dr. Kevin O’Connor wird Biden trotz dieser körperlichen Veränderungen als „gesunder, kräftiger 80-Jähriger“ beschrieben.

Diese gesundheitlichen Probleme haben nicht nur die Frage aufgeworfen, ob Biden in der Lage ist, eine zweite Amtszeit zu absolvieren, sondern auch eine breitere Diskussion über Alter und Eignung für das Amt ausgelöst.