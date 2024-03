Wien: SPÖ will Migrantengewalt mit “begrifflicher Neudimensionierung ohne plumpen Populismus“ vertuschen

Bild: Shutterstock

In Wien treten Folgen roter Migrationspolitik immer deutlicher zutage. So kam es in letzter Zeit zu einer regelrechten Kriminalitätswelle, wobei besonders “bunte” primär betroffen war. Hier sitzen die Messer im wahrsten Sinne des Wortes „locker“, und bei den Tatverdächtigen handelt es sich in der Regel um Migranten bzw. Personen mit Migrationshintergrund.

Sicherheit ist somit ein wichtiges Thema in der Bundeshauptstadt, und im Bezirk Margareten, brachte die den Bezirk regierende SPÖ einen Resolutionsantrag ein, in welchem sich die Bezirksvertretung „für eine begriffliche Neudimensionierung, einen verantwortungsvollen Umfang mit dem politischen Begriff Sicherheit ohne jeglichen plumpen Populismus“ ausspricht.

