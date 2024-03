Kasachstans Bürger durch „digitale Panne um einen Tag älter geworden“

Bild: intrapol.org

Aufgrund eines „technischen Fehlers“ sind nunmehr die Bürger Kasachstans allesamt einen Tag „älter” geworden, wohl auch eine „Errungenschaft fortschreitender Digitalisierung“.

Zeitzonen-Umstellung verursacht „Panne“

Nach der Umstellung auf eine landesweit einheitliche Zeitzone hatte sich somit das Geburtsdatum der Bürger in digitalen Dokumenten verschoben.

Seit dem 1. März lebt also ganz Kasachstan in einer einzigen Zeitzone. Die Umstellung führte jedoch zu einer technischen Panne in den digitalen Dokumenten der Bürger. Sie alle sind dadurch am 1. März einen Tag „älter” aufgewacht, als sie eigentlich sein sollten.

Auf dem staatlichen Serviceportal war durch die Umstellung das Geburtsdatum aller um einen Tag verschoben.

„Das untersuchen jetzt Experten. Wir werden eine Antwort geben, sobald wir den Grund kennen”, erklärte die Firma National Information Technologies, die das Portal betreibt, zu den Ursachen der Panne.

Kasachstan hatte am 1. März auf eine einheitliche Zeitzone (UTC+5) umgestellt. Die Initiative stammt von kasachischen Wissenschaftlern und Experten.

Zuvor hatte es im Land nämlich zwei Zeit-Zonen gegeben. Die Arbeitsgruppe, die die Umstellung vorbereitet hatte, kam zu dem Schluss, dass mit einer Zeitzone alle Regionen nun die Zeit nutzen würden, die, wie es hieß, „der natürlichen Zeit am nächsten kommt”.

Anscheinend gilt eben neuerdings nicht nur für Europa, sondern auch in Kasachstan ein, „mit Vorsicht zu genießender“ Umgang mit „sogenannten Experten“.

