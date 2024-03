Wer macht Politik im heutigen Deutschland: Das Militär oder die Zivilregierung?

Eurofighter IPA7 98+07 mit zwei TAURUS Marschflugkörpern | Quelle:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Eurofighter_Typhoon_IPA_7_with_TAURUS%2C_ETSI_Final_Approach_No._2.jpg

Wird die Welt ein rückfälliges Deutschland zulassen?

Von REDAKTION | Der jüngste Skandal – ausgelöst durch ein abgehörtes Telefongespräch zwischen vier hochrangigen deutschen Militärs, die sich in Angriffsplanungen gegen Russland involvierten – sorgt international für Schlagzeilen.

Besorgte Beobachter machen nun aufmerksam, dass zur gleichen Zeit als der deutsche Bundeskanzler der Welt versicherte, NATO plane nicht in der Ukraine direkt einzugreifen, ausgerechnet deutsche Militärs – mit Taurus Marschflugkörpern aus deutscher Produktion – Angriffsmöglichkeiten auf die Krim-Brücke und Munitionsdepots der Russen akribisch evaluierten. Dazu besprachen sie Maßnahmen, wie im Falle der Ausführung ihre Beteiligung am besten zu verschleiern wäre.

Der Sprecher des Kremls, Dmitri Peskow, erklärte, dass Tonaufzeichnungen klar belegen, dass das deutsche Verteidigungsministerium Angriffspläne gegen Russland intern diskutiert habe. Inzwischen hat Russland auch den deutschen Botschafter ins russische Außenministerium einbestellen lassen.

Peskow zufolge, wirft die Veröffentlichung der Tonaufnahme des Gesprächs der deutschen Offiziere die schwerwiegende Frage auf, inwieweit Kanzler Olaf Scholz tatsächlich noch die Kontrolle über das deutsche Militär in seinen Händen hält:

“Wir müssen noch herausfinden, ob die Bundeswehr dies auf eigene Initiative unternimmt. Falls so, stellt sich die Frage, inwieweit die Bundeswehr kontrollierbar ist und inwieweit Herr Scholz das Ganze unter Kontrolle hat und das deutsche Militär unter deutsche Regierungspolitik fällt. Die Vorfälle sind höchst negativ, da sie einmal mehr die Verwicklung der Länder des sogenannten kollektiven Westens in den Konflikt um die Ukraine aufzeigen”, merkte der Kreml-Sprecher scharf an. [1]

Scott Ritter, ehemaliger Offizier des US Marine Corps, dessen Analysen stets sehr präzise ausfallen, fasste die Tragweite und Konsequenzen besagter kriegerischer Schritte Deutschlands mit drastischen Worten treffend zusammen: [2]

„Das macht Deutschland zu einem aktiven Teilnehmer in dem Konflikt. Aber das Interessante an dem Gespräch der deutschen Offiziere ist: Wenige Tage zuvor hat der deutsche Bundeskanzler, im Namen der obersten zivilen Exekutivbehörde in Deutschland ausdrücklich festgestellt, dass Deutschland Taurus-Raketen nicht an die Ukraine liefern werde.

Außerdem hat das deutsche Parlament nicht nur einmal, sondern gleich zweimal mit überwältigender Mehrheit gegen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gestimmt.

Wer hat in Deutschland das Sagen? Die zivile Führung oder das Militär? Denn laut dem Gespräch, das jene vier hochrangigen deutschen Militäroffiziere führten, sprachen sie über ein Projekt, das vom deutschen Verteidigungsminister grünes Licht erhalten hatte. Während also der Bundeskanzler und das Parlament die Lieferung der Taurus-Rakete an die Ukraine abgelehnt hatten, arbeitete der Verteidigungsminister mit seinen Luftwaffenoffizieren zusammen, um die Lieferung zu ermöglichen und zu planen, wie diese Waffe eingesetzt werden könnte, um Russland zu treffen. Das ist – schlicht und einfach – ein Akt der Kriegshandlung!

Außerdem verstößt dies gegen alles, wofür die Nordatlantikvertragsorganisation vermeintlich steht. Als die NATO von Erweiterung sprach und das Konzept der NATO-Erweiterung aufkam – ich spreche von einer Zeit vor der deutschen Wiedervereinigung – war einer der Hauptaspekte, dass jedes neue Mitglied sich an die Standards demokratischer Machtausübung zu halten habe, was NATO auch für sich selbst definiert hat: Einer der wichtigsten Aspekte solch eines Standards ist die zivile Kontrolle über das Militär. Das ist absolut notwendig. In der NATO gibt es keinen Platz für eine Militärdiktatur, in der das Militär der zivilen Führung die Beschlüsse diktiert – schon gar nicht in Friedenszeiten.

Deutschland wurde vereinigt. Es wurde als einheitliches Gebilde unter bestimmten Bedingungen in die NATO aufgenommen. Eine dieser Bedingungen war, dass es nicht gegen Russland Krieg führen werde, woran die russische Führung die deutsche Regierung schon vor 80 Jahren erinnert hatte. Damit wurde diese Frage geklärt:

80 Jahre zuvor wurde Deutschland von Adolf Hitler, einem Nazi regiert: Die Nazis unter Adolf Hitler überfielen die Sowjetunion und töteten 27 Millionen Menschen. Inzwischen durfte Deutschland wiedervereinigt werden, aber nicht als aggressive wiedervereinte Nation, die erneut unter Einsatz militärischer Gewalt gegen Russland einen Angriffskrieg in Erwägung ziehen würde.

Ich bin es nicht, der diese Festlegungen schuf. Es gibt jetzt Mitglieder des Parlaments in Sachsen, Deutschland, die sich aktiv darum bemühen, gegen jene deutschen Offiziere zu ermitteln, um sie wegen Verletzung deutschen Rechts, wegen Planung eines Angriffskrieges zur Rechenschaft ziehen zu lassen. Das Nürnberger Tribunal hatte in der Vergangenheit die Nazis wegen Planung und Durchführung eines Angriffskrieges als größtes aller Kriegsverbrechen nicht nur gegen die Sowjetunion, sondern auch andere schon zur Rechenschaft gezogen:

Ein Angriffskrieg und genau das ist es, was diese vier deutschen Offiziere im Auftrag ihres Verteidigungsministers gegen Russland planten und zwar in völligem Widerspruch zu den Anweisungen, die ihnen der deutsche Bundeskanzler und das deutsche Parlament gegeben hatten.

Heute gibt es in Deutschland eine Krise der zivil-militärischen Beziehungen: Was wird die Welt dagegen unternehmen?“

***

Übersetzung aus dem Russischen [1] und Englischen [2]: UNSER-MITTELEUOPA

