Frankfurt prescht mit Ramadan-Beleuchtung in Fußgängerzone vor

Ramadan Beleuchtung in London

FRANKFURT – In der Fußgängerzone hängen in den nächsten Tagen Halbmonde, orientalische Laternen und goldene Sterne – analog zur Weihnachtsbeleuchtung im Advent. Ab 10. März werden sie leuchten. Die Kosten werden auf 50.000 bis 100.000 Euro geschätzt.

Halbmonde, Sterne sowie der Schriftzug „Happy Ramadan“ wurden bereits im „Freßgass‘“ genannten Abschnitt der Großen Bockenheimer Straße installiert. Der Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime. Er dauert in diesem Jahr bis zum 9. April.

Verrückt. In Frankfurt wird Ramadan-Beleuchtung installiert. Die Rechnung trägt natürlich der Steuerzahler. pic.twitter.com/G7U2T4l3oK — Sven (@SvenVersteegen) March 5, 2024

Die Ramadan-Beleuchtung wurde bereits 2023 auf Antrag der Grünen beschlossen. Begründung: In Frankfurt am Main würden etwa 100.000 bis 150.000 Muslime leben, also fast 15 Prozent der Gesamtbevölkerung – ihnen wolle man mit der Ramadan-Beleuchtung Wertschätzung ausdrücken. Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) dazu:

„Es sind Lichter des Miteinanders, gegen Vorbehalte, gegen Diskriminierungen, gegen antimuslimischen Rassismus und auch gegen Antisemitismus. In Zeiten von Krisen und Kriegen ist diese Beleuchtung ein Zeichen der Hoffnung für alle Menschen und stärkt den Zusammenhalt in unserer diversen Stadtgesellschaft“, wurde Eskandari-Grünerg in einer Mitteilung vom Montag zitiert.

Ganz nachvollziehbar sind die Worte der grünen Bürgermeisterin nicht, denn was hat das mit …

… „Antisemitismus“ zu tun?

… „antimuslimischen Rassismus“ zu tun? Gibt es etwa eine muslimische Rasse?

… „den Zusammenhalt in unserer diversen Stadtgesellschaft“ zu tun? Sind etwa Muslime besonders „divers“?

Wiener FPÖ verhindert Ramadan-Beleuchtung – „unfassbare Provokation“

In Wien gab es ebenfalls einen Vorstoß in diese Richtung. Eine entsprechende Forderung aus islamischen Kreisen sorgte für Diskussion und besonders bei der FPÖ für Empörung.

FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss und Stefan Berger, Bezirksparteiobmann des Bezirkes Favoriten, wo man eine derartige Beleuchtung installieren wollte, sahen in diesem Plan eine “unfassbare Provokation”. Österreich und damit auch die Bundeshauptstadt seien ein christlich geprägtes Land, in dem Religionsfreiheit zwar einen großen Stellenwert habe, diese aber nicht aus radikal-religiösen Gründen missbraucht werden dürfe, so der Tenor.

Die FPÖ hatte daraufhin bereits letztes Jahr einen Antrag mit dem Titel “NEIN zur Ramadan-Deko auf den Straßen in Favoriten” eingebracht. Dieser wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung mehrheitlich angenommen.

