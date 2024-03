JULIAN REICHELT | Die trübseligste Seuche unserer Zeit ist die sogenannte Cancel Culture, die verbissene und verbiesterte Idee, dass unsere freie Gesellschaft nur stark, stabil und eben frei bleiben kann, wenn man genug Leuten den Mund verbietet. Bei „Achtung, Reichelt!” glauben wir daran, dass man nicht nur mit allen sprechen kann und sollte. Sondern, dass es sogar Spaß macht, sich zu streiten.

Umso schöner war es, einen Gast im Studio zu haben, der in so ziemlich ALLEM anderer Meinung ist als wir: ARD-Satiriker Florian Schroeder, der gerade das Buch „Unter Wahnsinnigen: Warum wir das Böse brauchen“ veröffentlicht hat. Schroeder und Reichelt streiten 89 Minuten über ALLES, über das man in diesen Tagen streiten kann: Grüne, die AfD, Martin Sellner, Horst Mahler, die Meinungsfreiheit – und natürlich die Frage, was man überhaupt noch sagen darf …

00:05:36 Florian Schroeder zu Gast

00:35:26 Linker Kulturbetrieb offen für Antisemitismus

00:46:13 Freie Meinungsäußerung in Deutschland

00:52:42 Begriff Nazi wird überstrapaziert

01:00:43 Geschmacklose Satire im ZDF

01:08:11 Linker Humor im Wandel der Zeit

01:10:23 Achtung, Schroeder

