Dokumentation: Die Verbrechen von Telekom und der Deutschen Post – endlich beweisbar!

Inzwischen ist uns nun von der Staatsanwaltschaft das Aktenzeichen mitgeteilt worden:



AZ 240 Js 5001/24

Es ist nicht nur für uns, sondern für die Fortexistenz des freien wissenschaftlichen und argumentativen Austausches statt der vom 3. Reich, aber auch der mittelalterlichen Kirche und Inquisition so exemplarisch verwirklichten Gleichschaltung von existenzieller Wichtigkeit – wir wissen ja nicht, ob und wie viele Buchbestellungen von uns unbemerkt unterschlagen wurden –, daß Sie von der Staatsanwaltschaft die zügige Verfolgung der Täter verlangen und die Schritte oder Unterlassungen dieses von uns allen bezahlten Staatsorgans im Auge behalten. Sehr richtig endet die griechische Verfassung mit dem Satz: “Diese Verfassung ist so viel wert wie die Wachsamkeit des griechischen Volkes.” Das gilt freilich für alle Verfassungen und Völker. Wenn z.B. Sendungen von Juden, AfD’lern oder welcher Gruppe auch immer von einem staatlichen oder Privatunternehmen absichtlich und dann straflos unterschlagen bzw. entsprechende Kunden nicht bedient werden, so ist die “Drittwirkung der Grundrechte” aufgehoben und mit ihr die Verfassung selber.

Richten Sie Ihr Schreiben bitte an:

Staatsanwaltschaft beim Landgericht Freiburg

Heinrich-von-Stephan-Str. 1

79100 Freiburg