Frankreich: Offizielles Olympia-Plakat ohne Kreuz des Pariser Invalidendoms

Olympia-Plakat Paris 2024 mit Auschnitt der Turmspitze des Invalidendomes.

Während islamische Markierungen in Europa immer mehr in den Vordergrund geschoben werden, soll christliche Symbolik tunlichst aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden.

Von KROKO | Jüngste Beispiele dieser gezielt gesteuerten Entwicklung: Ramadan-Beleuchtung in den Großstädten wie London oder Frankfurt, wie unsere Redaktion gestern berichtete und im Gegensatz dazu Wegretuschieren des Kreuzes am Pariser Invalidendom.

Auf dem, auf der offiziellen Internetseite veröffentlichten Begleittext preist Olympia-Präsident Tony Estanguet die Vorzüge des vom französischen Illustrator Ugo Gattoni gestaltete Plakates:

„Seine farbenfrohe Welt fängt den ganzen Reichtum und die Vielfalt unseres Projekts ein.“

Sehr „vielfältig“, wenn man in Europa keine Kreuze mehr zeigen kann.

Was dahinter steckt:

Nur reden solche Figuren sich teilweise mit den Hinweis auf Muslime aus, dass diese sich durch christliche Symbole „beleidigt“ fühlen könnten. In Wirklichkeit sind es europäische und amerikanische satanistische Logenbrüder, die das Christentum auf der Abschussliste haben. Die Huldigung des Islams dient ihnen nur als Mittel zum Zweck, das Christentum zu bekämpfen. Vor Moslems fürchten die sich nicht – die putzt man im Notfall locker weg, so wie es gerade die Israelis in Gaza vorführen. Wertkonservative Europäer fürchten sie wie der Teufel das Weihwasser.

Daher auch der Kampf gegen intakte Familienstrukturen und die Überhöhung des Perversen, Grauslichen und Abartigen. Kaputte Gehirnkrüppel und fehlgeleitete hedonistische Chaoten sollen an die Stelle normal denkender Menschen treten. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, heißt es schon in der Bibel.

Am Rande sei noch erwähnt, dass das Retuschieren von Bildern schon immer gängige Praxis in Diktaturen war. Den Leute soll damit die Welt nicht so präsentiert werden,wie sie ist, sondern wie Manipulatoren sie gerne hätten.

