Donald Tusk droht: “Krawalle in Warschau von Hooligans verursacht” (Video)

Vor seinem Flug nach Bukarest erklärte der links-liberale polnische Ministerpräsident Donald Tusk Reportern gegenüber seine totalitäre Vorstellung einer Fassaden-Demokratie: Demnach also wären die Krawalle vom Mittwoch nicht von protestierenden Landwirten, sondern allein von rechtsradikalen Hooligans verursacht worden.

Zunehmend aggressivere Bauern

Aufgrund der Arroganz der polnischen Links-Koalition, die Forderungen der Bauern ernst zu nehmen, nehmen nun die Proteste zusehends aggressive Formen an: In der Nähe des Ministerpräsidenten-Büros wurden Zusammenstöße mit der Polizei provoziert, Reifen in Brand gesetzt und brennende Gegenstände in Richtung des Gebäudes geworfen – wie die polnische Presse berichtete.

So wurde u.a. ein Kopfsteinpflaster in der Nähe des Sejm-Gebäudes aufgerissen, Steine wurden auf Polizisten geworfen, wobei mehrere Personen verletzt wurden. Tusk dazu:



“Es gibt hier nichts zu kommentieren. Jeder hat gesehen, was in Warschau passiert ist. Es gab Bauern, die protestierten, es gab Solidarnosc-Aktivisten, und es gab auch Leute, die aus politischen oder anderen Gründen Gewalt gegen die Ordnungskräfte zuließen. Die Ereignisse waren ziemlich typisch, traurig und für einige, wie die verletzten Polizeibeamten, dramatisch. So sehen Demonstrationen oft aus, an denen sich Menschen beteiligen, die andere Ziele verfolgen.“

so der ultra-linke Tusk, der jegliche andere politische Meinung als radikal desavouiert, andere aggressive Demonstration linker Kreise während der konservativen Ex-„PIS“-Regierung aber wohlwollen toleriert und sogar vom Hintergrund aus orchestrieren ließ. In diesem Sinne wolle er aber seinem für Samstag geplantes Treffen mit Landwirten nachkommen.

“Ich werde nicht mit den Hooligans reden, sondern mit den Bauern. Diejenigen, die während der Demonstration gegen das Gesetz verstoßen haben, diejenigen, die so dramatische Folgen verursacht haben wie der schwer verletzte Polizist, der mit Steinen beworfen wurde, werden nach dem Gesetz zur Rechenschaft gezogen werden. Ich betrachte sie nicht als protestierende Landwirte, sondern als Gesetzesbrecher.“

– so Tusk weiter.

Gegen EU-Landwirtschaftspolitik

Die Bauernproteste finden in Polen nun schon seit Anfang Februar statt. Zu den Hauptforderungen der Demonstranten gehören: ein Importstopp für Dumping-Landwirtschafprodukte aus der Ukraine nach Polen und die Ablehnung des EU-Green-Deals, der bis 2050 eine emissionsfreie Agrarproduktion vorsieht.

Csak szólok… 🇵🇱🔥🇪🇺 Az új lengyel kormány most kapta meg az EU-s pénzeket, mert helyreállt a JOGÁLLAMISÁG. Ezek meg mai felvételek… pic.twitter.com/UgjkDESkHn — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) March 6, 2024

