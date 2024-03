Wien: Erneut 14- Jährige tot in Sozialwohnung eines Afghanen aufgefunden

Der Vergewaltigungs-Horror in der Willkommens-Stadt Wien kommt weder zur Ruhe, noch scheint das die rot-grünen Polit-Eliten der österreichischen Hauptstadt zu beunruhigen. Denn bisher hat niemand aus ihren Reihen zu letzten beiden Wahnsinnstaten (Dreifachmord an Prostituierten durch einen afghanischen Asylwerber und Mehrfach-Gruppen-Vergewaltigungen durch eine Multikulti-Jugendgang) Stellung genommen.

Nun soll erneut eine 14-jährige Niederösterreicherin mit Suchtgift gefügig gemacht und von einem Afghanen (26) missbraucht worden sein – sie wurde tot in der Wohnung des abgelehnten Asylwerbers aufgefunden.

Dieser dürfte das Mädchen mit Drogen in seine Unterkunft in einem Gemeindebau, also einer von der Stadt Wien billig an sozial bedürftige Schichten vermietete Gemeindewohnung gelockt haben. Sie soll dann an einer Überdosis Drogen gestorben sein, während oder nachdem Afghane und mutmaßliche Dealer mit ihr Sex hatte.

Wie so oft behautet dieser, es haben sich um einvernehmlichen Sex gehandelt: Seinen Angaben zufolge soll er sie erst “drei bis vier Tage” kennen gelernt haben, nachdem sie ihn auf der Straße um Drogen angesprochen haben soll. Irgendwann wäre sie dann unter Drogen um ein Uhr in der Früh vor seiner Tür gestanden… (oe24,)

