Wiedeń: Kolejna 14-latka znaleziona martwa w mieszkaniu socjalnym Afgańczyka

Horror gwałtów w gościnnym Wiedniu nie daje spokoju, ani nie wydaje się niepokoić czerwono-zielonych elit politycznych austriackiej stolicy. Jak dotąd nikt z ich szeregów nie skomentował dwóch ostatnich aktów szaleństwa (potrójnego morderstwa prostytutek przez Afgańczyka ubiegającego się o azyl i wielokrotnych gwałtów zbiorowych dokonanych przez wielokulturowy gang młodzieżowy).

Teraz mówi się, że kolejna 14-letnia dziewczynka z Dolnej Austrii została odurzona i wykorzystana przez 26-letniego Afgańczyka – znaleziono ją martwą w mieszkaniu odrzuconego azylanta.

Uważa się, że mężczyzna zwabił dziewczynkę narkotykami do swojego mieszkania w bloku komunalnym, wynajmowanym tanio przez miasto Wiedeń osobom z ubogich klas społecznych. Mówi się, że dziewczyna zmarła z powodu przedawkowania narkotyków w trakcie lub po tym, jak Afgańczyk i domniemany diler uprawiali z nią seks.

Jak to często bywa, twierdzi on, że seks był dobrowolny: Według niego poznał ją zaledwie “trzy do czterech dni” po tym, jak rzekomo podeszła do niego na ulicy po narkotyki. W pewnym momencie pojawiła się pod jego drzwiami o pierwszej w nocy naćpana… (oe24,)

