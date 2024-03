JULIAN REICHELT | Ricarda Lang hat bewiesen, dass sie als Frau in höchste Ämter aufsteigen kann. In der öffentlichen Debatte spricht niemand mehr über ihr Gewicht oder ihr Aussehen. Ricarda Langs Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Dafür wünscht sich die Mehrheit in Deutschland, dass Ricarda Lang uns mit ihren politischen Ideen endlich verschonen würde.

Die Grünen wollen ein Land, das ganz anders ist, aber nicht besser. Die Mehrheit der Menschen will ein Land, das besser ist, aber nicht ganz anders Niemand im Land wünscht sich, weniger zu haben, als er derzeit hat. Aber genau das ist es, was die Grüne Partei offen ankündigt. Sie nennen es Wohlstand des Weniger. Erleben Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“, was die Stimme der Mehrheit denkt und was die Grüne Partei nicht wahrhaben will.

02:56 Niemand will „Wohlstand des Weniger“

09:20 Migration wird keine Krise lösen!

11:21 Oder die Wirtschaft bricht zusammen

12:54 Ricarda Lang verachtet Deutschland

14:57 Heimat jetzt Gegenteil von Fortschritt

