Mittelalterliches Burggraben-Projekt vor dem Reichstag – welches Signal soll es senden?

Modell des "Grabengestaltung" um den Bundestag Bild: BM

Der Deutsche Bundestag soll bekanntlich ja mit „mittelalterlichen Schutzmaßnahmen“ versehen werden.Ein 150 Meter langer und zweieinhalb Meter tiefer Graben, soll diesen in Zukunft „zieren“ oder soll er diesen vielmehr schützen?

Ausreizung der Demokratie?

Welches Signal an die Bevölkerung soll ein solches Vorhaben senden, wenn nicht das einer unmissverständlichen „Absage an die Demokratie“? Eine demokratisch gewählte Regierung, die ganz offensichtlich versucht ihr Parlament, somit die Volksvertretung mit einem Graben vor vermeintlichen „Angriffen“ des Volkes, zu schützen, wie auch die Berliner Zeitung berichtete. Eine weitere Frage die sich dabei zwangsläufig ergibt ist, was hat man dort vor, um sich vor dem Volkszorn in derartiger Dimension schützen zu müssen?

Mit den „Geistern der Vergangenheit“ ist das deutsche Volk ja bekanntlich auf „du und du“, dass nun aber auch noch „mittelalterliche Methoden“ aus der Mottenkiste der Geschichte gekramt werden müssen, erscheint zumindest als höchst fragwürdig wenn nicht als „Panik-Signal“ der Regierenden.

Dieser Tage erleben oftmals längst überwundene, völlig rückständige Denk-und Handlungsweisen offenbar eine „gefeierte Renaissance“. All dies freilich im Namen des Schutzes einer „strategisch bunt gefärbten“ Definition des Schutzes einer, angesichts solcher Signale, ohnehin nicht mehr existenten Demokratie.

Öffentlichkeit nimmt keine Notiz

Am Platz der Republik also, im Zentrum Berlins, wir mit dem adressierten Standort ganz offensichtlich „übles Schindluder getrieben“. Die radikale Umsetzung des „bunten Zeitgeistes“ treibt auch hier ihre unübersehbaren Blüten.

Die Öffentlichkeit nimmt offenbar keinerlei Notiz davon, was dort, als „Sicherheitsanlage für das Parlament“ ab dem kommenden Jahr entstehen soll. Ein „klassischer Burggraben“ mit 150 Metern Länge und einer Tiefe von 2 Metern. Auch die Bauzeit, die das „Zentrum der Demokratie“ schützen soll ist mit Beendigung 2029 recht „kommod“ konzipiert.

Anfragen der Berliner Zeitung, ob im neuen Sicherheitskonzept auch Pechkübel auf den Zinnen vorgesehen seien, blieben freilich unbeantwortet.

Juwel der Gartengestaltung im englischen Stil

Die „bevölkerungstechnisch linke Vorzeige-Metropole“ Berlin zeigt sich selbstredend ob des Projektes beinahe euphorisch. Auf der Webseite des Projektes heißt es dazu, „der Aha-Graben soll auf dem Platz der Republik vor dem Hauptportal des Gebäudes errichtet werden. Mit dem Aha-Graben wird dabei ein seit dem 19. Jahrhundert gängiges Gestaltungselement der Gartenbaukunst, dessen Ursprünge in der Planung englischer Landschaftsparks liegen, angewandt.“

Das allerdings zeigt einmal mehr die „verbale Gestaltungsvielfalt“ der links-woken Riege, eine Wehranlage als Juwel der Gartengestaltung verkaufen zu wollen.

Keinesfalls soll dies also eine mittelalterliche Befestigungsanlage sein, sondern vielmehr ein Element englischer Gartenbaukunst aus dem 19. Jahrhundert. Da fällt einem dann wohl nur noch „Aha“ dazu ein und das auf einem Platz der einstmals zweifelsfrei als „Huldigung der Demokratie“ von „Königsplatz“ in „Platz der Republik“ umbenannt worden war.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.