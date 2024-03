Der Wertewesten bettelt förmlich um Krieg!

Bild: shutterstock

Lässt man das Verhalten des Westens seit Beginn der russischen Spezialoperation Revue passieren, so sind die ständigen Eskalationen der westlichen Seite offenkundig. Begann man anfangs in Deutschland über die Lieferungen von Stahlhelmen zu diskutieren, so sind wir nach zwei Jahren Krieg bei den Taurus-Raketen gelandet, mit denen man theoretisch die Krimbrücke zerstören, oder Moskau angreifen könnte.

Von FRANZ FERDINAND | die Waffenlieferungen, man denke nur an die wertvollen Leopard-, oder Abrams-Panzer und viele anderen Waffensysteme, waren allesamt keine „Gamechanger“, sondern haben letztendlich nur das Sterben verlängert. Wäre die politische Führung des kollektiven Westens nur von einem Funken Verstand beseelt, so würde man längst mit Verhandlungen beginnen, um dem Krieg in der Ukraine ein Ende zu bereiten.

Davon kann allerdings keine Rede sein. Je mehr sich die Ziele des Westens in Luft auflösen, desto rabiater wird die Rhetorik der Medien und der Politiker. Trauriger Höhepunkt war wohl das abgehörte Gespräch von vier Offizieren, die die Zerstörung der Krim-Brücke diskutierten, wohl wissend, dass dies mit deutschen Raketen und unvermeidlichen deutschen „Support“ für Russland ein klarer Casus Belli wäre. In der Zwischenzeit stellte sich heraus, dass nur zwei der Offiziere Angehörige der deutschen Bundeswehr waren, die anderen beiden, die Offiziere Kevin B. Schneider und Kenneth S. Wilsbach waren Amerikaner. Dieser ganze Vorgang war derartig dreist und dumm, dass es in Russland nicht nur helle Empörung, sondern auch Entsetzen auslöste.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, erklärte dazu:

„Ich habe es gelesen! Man stelle sich vor, die heutige deutsche Führung beruft sich auf die Erfahrungen des Dritten Reiches! Sie sind verrückt geworden! Der Inspekteur [Kommandeu]) der Luftwaffe Ingo Gerhartz in einem Gespräch mit hochrangigen Offizieren vom 19. Februar 2024:Wir führen jetzt einen Krieg, der mit viel modernerer Technik geführt wird als unsere gute alte Luftwaffe.“

Nachdem diese Herrschaften von ihren Vorgesetzten nicht sofort geschasst wurden, muss man davon ausgehen, dass diese Planspiele mit Einverständnis der verantwortlichen Politiker erfolgten.

Aber nicht nur irgendwelche Bundeswehroffiziere drehen vollkommen durch. Kürzlich erklärte der Bundestagsabgeordnete R. Kiesewetter die Notwendigkeit, „den Krieg nach Russland zu tragen“ und nicht nur militärische Einrichtungen und Fabriken, „sondern auch Ministerien“ zu zerstören.

Man muss sich einmal vorstellen, wie dieser Wahnsinn, der sich in Deutschland mehr und mehr ausbreitet, in Russland ankommen wird:

Nach dem Krieg, der vor 80 Jahren für den Tod von fast 30 Millionen Sowjetbürger zur Folge hatte, planen deutsche Kriegstreiber wieder einen Krieg gegen Russland! Putin wird also ab jetzt keine Probleme mehr haben, neue Rekruten für den möglicherweise unvermeidlichen Krieg gegen Deutschland zu mobilisieren. Die Rede ist derzeit von zusätzlichen 800.000 Soldaten!

Man kann daraus nur schließen, dass der Wertewesten den Krieg mit Russland unbedingt will. Dabei werden die möglichen Konsequenzen, nämlich die atomare Zerstörung vor allem Europas, billigend in Kauf genommen.

Man muss sich an dieser Stelle fragen, welche Motive hinter diesem selbstmörderischen Irrsinn stecken?

Es gibt hierfür nur eine Erklärung: die westlichen Eliten rechnen sowieso mit ihrem absehbaren Untergang. Diese Herrschaften glaubten jahrzehntelang allen Ernstes, dass man von gedrucktem Geld leben, bzw. damit regieren könne. Dieser Irrglaube löst sich jetzt langsam in Luft, oder besser gesagt in gigantischen Schuldenblasen auf, die früher oder später platzen und zu einem finanziellen Armageddon führen müssen. Eine Lösung wäre gewesen, Russland zu unterwerfen, wo das Geld buchstäblich aus dem Boden sprudelt. Damit hätte man alle Schulden decken können. Man begreift an dieser Stelle den unglaublichen Hass des Wertewestens auf Putin und Russland und natürlich auch auf ein Schicksal, das Russland eindeutig bevorzugt hat. Zwar könnte man Russland all die wertvollen Rohstoffe mit Gütern abkaufen, aber dazu müsste man ja arbeiten. Dieses Lebenskonzept passt aber zu unserer heutigen wohlstandsverwahrlosten, woken Gesellschaft nicht mehr! Für eine optimierte „work life balance“ ist also Krieg mit Russland notwendig!

Es gibt Anzeichen, dass dieses finanzielle Armageddon nicht mehr lange auf sich warten lässt. Beispielsweise ist der Goldpreis in den letzten Tagen auf ein Allzeithoch buchstäblich explodiert. Der Goldpreis stieg innerhalb weniger Tagen um 5% auf derzeit 2177 Dollar! Das ist wirklich ungewöhnlich und zeigt, dass viele Akteure im Hintergrund sehr unruhig geworden sind. Es wird auch erwartet, dass die BRICS-Länder eine goldbasierende Handelswährung einführen wollen. Sobald so eine Währung implementiert ist, bedeutet dies das ultimative Ende des Dollars als weltweite Handelswährung. Die Folge wird sein, dass Dutzende Billionen Dollar in die USA zurückfließen werden, und möglicher Weise sogar eine Hyperinflation auslösen könnten, was das Ende der USA als Weltmacht und somit auch das Ende der westlichen Eliten bedeuten würde.

Statt jetzt leise von der Weltbühne abzutreten, wollen diese Akteure noch möglichst viele Menschen in den Untergang mitreißen. Dabei geht es ihnen nur mehr darum, den „Schwarzen Peter“ Putin zuzuschieben. Man versucht deshalb mit allen Mitteln Putin zu einem unvorsichtigen Schritt zu provozieren. In den russischen Medien wird bereits darüber diskutiert, was denn das Äquivalent an deutschen Brücken für die eine Krimbrücke wäre, wie die Ostsee Zeitung berichtet. Solche Überlegungen sind allerdings gefährlich.

Russland soll in ähnlicher Weise provoziert werden, wie 1914 Österreich-Ungarn durch das Attentat auf Franz Ferdinand. Durch diesen Mord an dem Österreichischen Thronfolger wurde die Kriegshysterie in Österreich-Ungarn soweit gesteigert, dass sich der alte, senile Kaiser zu einer unverhältnismäßigen Haltung gegenüber Serbien, bis hin zur Kriegserklärung hinreißen ließ. Dies löste dann über die bekannten Bündnismechanismen die eigentliche Urkatastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts, den Ersten Weltkrieges aus. Die Folge waren all die anderen Katastrophen der nächsten hundert Jahre, bis hin zum derzeitigen Ukrainekonflikt.

Wichtig wird also für Russland sein, nicht in eine derartige Falle zu tappen. Früher oder später wird der Wertewesten ganz von alleine untergehen.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.