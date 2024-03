London: Auto crasht in Tor von Buckingham-Palast (Video)

Laut einem kurzen Briefing von Scotland Yard von heute Sonntag ereignete sich der Vorfall in der Morgendämmerung am Samstag.

Der Fahrer des Wagens wurde von bewaffneten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und in ein Krankenhaus gebracht. Es wurden jedoch keine Verletzungen gemeldet. Die Londoner Polizei hat eine Untersuchung über die Umstände des Vorfalls eingeleitet.

A car crashed into the gates of Buckingham Palace, police detained the driver and an investigation is underway, British media reported. The incident occurred at night, and eyewitnesses captured footage of the arrest. pic.twitter.com/sJaRpaP6Oo

— Millitary Nerd (@MilitaryNerdd) March 10, 2024