Polens Außenminister Radosław Sikorski erklärte, dass

einige NATO-Länder bereits Militär in die Ukraine entsandt hätten.

Diese hochbrisante Aussage fiel in einer live übertragenen Podiumsdiskussion zum Jahrestag des Beitritts des Landes zur westlichen Militärallianz.

Polens Chefdiplomat auf Baerbock-Niveau?

Der polnische Außenminister Radosław Sikorski hat nunmehr behauptet, dass Soldaten der NATO bereits in der Ukraine im Einsatz seien. Einige NATO-Länder hätten bereits ihr Militär in die Ukraine entsandt, erklärte Polens „Chefdiplomat“ im Rahmen einer, am 8. März auf dem YouTube-Kanal Sejm RP übertragenen Diskussion anlässlich des 25. Jahrestages des Beitritts seines Landes zum westlichen Militärbündnis, was auch RT berichtet hatte.

Sikorski fügte noch hinzu, dass er „im Gegensatz zu einigen Politikern” nicht verraten werde, welche Staaten ihr Militär dorthin entsandt hätten.

Auch Polens Militär könnte entsandt werden

Am Vortag erklärte der polnische Chefdiplomat noch, dass die Verlegung von Soldaten aus westlichen Ländern in die Ukraine „nicht als undenkbar angesehen werden kann”. Er begrüßte die darauf bezogene Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ausdrücklich. Der polnische Präsident Andrzej Duda vertrat seinerseits dazu die Ansicht, dass Warschau einen großen Flughafen für die Verlegung von NATO-Truppen bauen müsse.

Ende Februar versicherte ja bekanntlich Macron, dass Frankreich alles tun werde, um sicherzustellen, dass Russland „diesen Krieg nicht gewinnt”. Ihm zu Folge haben westliche Staats- und Regierungschefs die Möglichkeit einer Truppenentsendung in die Ukraine erörtert, aber es sei dazu noch kein Konsens erzielt worden. Später erklärte Macron, der für diese Äußerungen heftig kritisiert worden war, dass alle seine Worte wohlüberlegt gewesen seien, Paris habe in der Frage der Unterstützung für Kiew „keine Grenzen oder roten Linien”.

Hingegen hatten Staats- und Regierungsoberhäupter einiger europäischer Staaten erklärt, dass von einer Verlegung des Militärs in die Ukraine keine Rede sein könne. Insbesondere Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius versicherten jeweils, dass Deutschland seine Soldaten nicht in die Ukraine schicken werde.

