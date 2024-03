Bild: Watson

Im Baltikum fällt bekanntlich die „Russophobie“ stets auf sehr fruchtbaren Boden. Die rasant fortschreitende „Anbiederung“ an NATO und USA tun das Übrige dazu.

Lettland wurde nun ein Fernsehtechniker festgenommen, weil er verbotene russische Sender auf den Geräten seiner Kunden eingestellt hatte.

3 Jahre Haft drohen nun

Bei rund 180 Kunden hatte der Fernseh-Techniker auf deren Wunsch hin dir Russischen Sender installiert. Nun drohen dem Mann bis zu drei Jahre Haft. In Lettland wurden im Juni 2022 alle russischen Fernsehsender verboten, wie auch RT berichtet hatte.

Unter Berufung auf die Polizei berichtet das Online-Nachrichtenmagazin Delfi, dass ein lettischer Fernsehtechniker, der Einheimischen geholfen haben soll, die im Land verbotenen russischen Sender zu empfangen, verhaftet worden sei.

Daraufhin habe die Polizei das Haus des Verdächtigen durchsucht und Geräte zum Empfang und zur Übertragung von Fernsehsignalen beschlagnahmt. Laut Delfi habe der 1975 geborene Mann mindestens 181 Einwohnern Lettlands seine Dienstleistungen gewährt.

Große russischsprachige Klientel

Gegen den Mann wurde nun ein Verfahren nach Artikel 280 des lettischen Strafgesetzbuchs eingeleitet (Ausübung von Geschäftstätigkeiten, die einem besonderen Verbot unterliegen). Dem Mann droht nunmehr eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Denjenigen, bei denen er russische Kanäle installierte, droht ebenfalls eine Geldstrafe von bis zu 700 Euro.

In Lettland leben derzeit rund 200.000 russischsprachige Menschen, die auch zum Großteil der russischen Minderheit im Land angehören.

Als Reaktion auf die spezielle russische Militäroperation in der Ukraine wurde russischen Fernsehsendern die Ausstrahlung von den lettischen Behörden schrittweise untersagt. So verbot Lettland am 24. Februar 2022 die Übertragung der Sender Rossija, Rossija 24 und TV Zentr. Diese wurden als „Bedrohung für die nationale Sicherheit” des Landes bezeichnet.

Später wurden weitere Beschränkungen gegen einzelne Sender verhängt, darunter RBC, REN TV, NTV und RT. Im Juni desselben Jahres wurden schließlich alle russischen Fernsehsender im Land verboten. Der Nationale Rat für elektronische Medien erklärte dazu, dass die Restriktionen nach dem Ende der Militäroperation aufgehoben werden könnten. Das russische Außenministerium kündigte daraufhin erwartungsgemäß Gegenmaßnahmen für ausländische Medien an.

