 Orban nach Besuch bei Trump: „Trump ist ein Mann des Friedens“

Nach dem USA-Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, welcher letzten Samstag zu Ende ging, meinte Orban:

Wir alle wüssten aus der Ex-Präsidentschaft von Donald Trump, dass er ein Mann des Friedens sei. So habe er erneut deutlich gemacht, dass er den Ukrainekrieg beenden möchte. Und auch Ungarn wünsche sich nichts weniger wünschen, als dass so schnell wie möglich Frieden einkehre.

Trump hat nie einen Krieg begonnen

Zwar gäbe es geheime Pläne zur Beendigung des Krieges, er sei aber nicht befugt sei, Einzelheiten zu nennen. Außerdem sei im Falle von Donald Trump “keine Rede von einer Trickkiste“, da jener bereits Präsident gewesen sei und man daher genau damit rechnen könne, was passieren werde. Orban verwies darauf, dass Trump in seinen ersten vier Regierungsjahren Kriege beendet habe. Und Trump wäre war der erste Präsident seit langem gewesen, der während seiner Amtszeit keinen Krieg begonnen hat.

Trump als ein Mann des Friedens habe auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass es sein Ziel ist, den Ukraine-Krieg zu beenden. Auch die Ungarn…

…“wollen nichts weniger als Frieden, einen Waffenstillstand so schnell wie möglich. Wir wollen ein schnellstmögliches Ende dieses Krieges, der sich langsam dem Ende zuneigt. Ich sehe keinen anderen Mann, der so entschlossen und stark ist wie Donald Trump, der dies tun kann.“

– so der ungarische Premierminister weiter.

„Ungarn: Konservative Insel im liberalen Europa”

Laut Orban würden die USA, Ungarn heute als einen besonderen Ort betrachten, als eine konservative Insel im liberalen Europa. Außerdem verstehe man auch in Amerika, dass das Eigentum weniger wert sei, wenn in der Nachbarschaft Krieg herrsche. Und die Amerikaner würden es verstehen und schätzen, dass es in Ungarn Sicherheit gebe.

“Biden will Orban-Regien stürzen.”

“Ich bin schon ziemlich alt, ich habe schon viele Präsidenten erlebt. Die derzeitige Biden-US-Regierung will uns absetzen, also geben sie ungarischen linken Journalisten Geld.“

– so Orban weiter. Mit ein Grund dafür wäre, dass er und Trump Frieden wollen.

“Europa muss aufrüsten”

Laut Orban würde eine neuer US-Präsident-Trump weder die Sicherheit der Europäer finanzieren, noch werde die USA der Ukraine Geld für einen Krieg geben.

“Wir müssen anerkennen, dass es an der Zeit ist, in Europa aufzurüsten.“

– so Orbán warnend.

Und er fügte hinzu: Zwar könne das Geld, das für das Militär ausgegeben wird, auch für andere Dinge verwendet werden. Aber es sei wichtig, dass Ungarn sich selbst verteidigen könne.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist im Gerhard-Hess-Verlag erschienen und direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 25,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar. Es wird demnächst auch im Buchhandel und bei Amazon erhältlich sein.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für Leser von UNSER MITTELEUROPA zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.