USA: ­­Schwarze schlägt Kopf eines weißen Mädchens mehrmals brutal auf den Asphalt (Video)

Der Zustand der minderjährigen Weißen, deren Kopf während einer Schlägerei mehrmals mit brutaler Gewalt gegen den Asphalt geschlagen wurde, ist kritisch – wie „Fox News“ berichtete. Zu den Gewalttätigkeiten soll es in der Nähe einer High School in der Stadt Saint Louis, Missouri, zwischen einer Gruppe von Jugendlichen gekommen sein.

Während der Schlägerei stieß ein schwarzes Mädchen ein “weiß aussehendes” Mädchen zu Boden und schlug dann ihren Schädel wiederholt mit voller Wucht auf den Asphalt, während ihr Opfer sichtlich bewusstlos liegen blieb.

Das viral verbreitete Video löste Entsetzen aus.

Eine 15-jährige Teenagerin wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall verhaftet. Unklar ist, was zu der Schlägerei geführt hatte. Unbestätigten Presseberichten zufolge soll das Opfer allerdings schon zuvor bereits mehrfach von Mitschülern der Schule angegriffen worden sein.

Schule erhielt zuvor “Diversity and Equity Award 2022“

In einer knappen Erklärung drückte die Schule ihr Bedauern darüber aus, dass Kinder zu Schaden gekommen waren. Die Kommentare auf ihrer Social-Media-Seite wurden deaktiviert. Auf „X“ wurde darauf hingewiesen, dass die Schulleitung mit dem „Diversity and Equity Award 2022“ ausgezeichnet wurde.

Die Bevölkerung der Stadt ist übrigens völlig gemischt: 46,3 Prozent Weiße und 43,9 Prozent Farbige, so die offiziellen Daten.

🚨 WARNING GRAPHIC 🚨

White female student in critical condition after suffering significant traumatic brain injury during a fight with a black female student at Hazelwood East High School in Missouri. pic.twitter.com/fwKR5HIP1p

— The Post Millennial (@TPostMillennial) March 10, 2024