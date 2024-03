Deutsche Führer mit “Drang nach Osten Syndrom” inzwischen auch im Kampf gegen Rom

Der Papst im Interview durch Lorenzo Buccella von Radio Télévision Suisse (RTS) | Quelle: Screenshot RSI (Radiotelevisione svizzera)

Viel Feind – viel Ehr!

Von REDAKTION | Der jüngste Aufruf von Papst Franziskus dem Abschlachten von ukrainischen Soldaten und palästinensischen Zivilisten entschlossen einen Riegel vorzuschieben und die längst überfällige Friedensverhandlungen aufzunehmen, hat die Führerschar der Kriegsfraktion Deutschlands in Aufruhr und wilde Rage versetzt:

Denn, die Umsetzung der päpstlichen Ratschläge würde dem deutschen außenpolitischen Konzept, wie in “Mein Kampf” suizidal vorgegeben, diametral entgegenstehen. In “Mein Kampf” wurde schon im Jahr 1925 unmissverständlich festgelegt, wohin die Reise Deutschlands künftig zu gehen hätte: Es gelte “mit England im Bunde gegen Russland” von vermeintlich vormalig falscher, sprich “schwacher Allerweltspolitik zu einer entschlossenen europäischen Politik kontinentalen Bodenerwerbs” überzugehen. Das konnte bis heute auch jeder Kolonialist und Freund der Atlantizisten besonders gut verstehen!

Nach wie vor sind nur in Russland jene Bodenschätze vorrätig, um den wirtschaftlichen Kollaps des Wertewestens gegebenenfalls ein wenig noch aufzuschieben. Die Fanatiker der Ampel-Koalition sekundiert von CDU/CSU erblicken in der Absetzbewegung der USA wegen der US Wahlen im November 2024 ihre einzigartige Chance – vom atomaren Schirm der USA vermeintlich immerwährend geschützt – um auf ihre fatale Vorreiterrolle im Angriff gegen den Osten einmal mehr wieder zurückzugehen.

So erklärt es sich, warum westliche Kartellmedien und Fanatiker des deutschen Establishments gemeinsam in Wut entbrannt, mittlerweile selbst auf Papst Franziskus losgehen:

Theologie-Studienabbrecherin Katrin Göring-Eckhardt, Mitglied Bündnis 90/Die Grünen und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, die sich laut WELT als “fromm” empfindet, fordert Verhandlungen auf Augenhöhe, doch vergisst auf die fatale Rolle der vom Westen protegierten Neo-Nazisten in der Ukraine einzugehen, die heute nur einmal mehr die fanatische Blut – und Boden Politik ihrer Bandera Vorfahren pflegen.

Roderich Kiesewetter ist deutscher Politiker (CDU), Oberst a. D. der Bundeswehr und Mitglied des Deutschen Bundestages. Kiesewetter zählt zur sogenannten “Pizza- Connection”: Das ist jener Kreis, welcher die Verbindung zwischen CDU/CSU und gleichgesinnt irrationalen Fanatikern aus Bündnis 90/Die Grünen anstrebt. Kiesewetter selbst, machte als notorischer Kriegstreiber viel von sich zu reden:

Matthias Hauer, deutscher Politiker (CDU) will nicht verstehen, warum das Oberhaupt der katholischen Kirche gegenüber Neo-Nazismus in der Ukraine kein Verständnis kann sehen:

Transnationale Hegemonialpolitik ist grundsätzlich auf einer Kollusion zwischen Landespolitikern und dem transnationalen Lügenpresse-Kartell aufgebaut. So darf ARD-Korrespondentin, Annette Dittert aus London nicht fehlen. Sie versucht sich als “Päpstin” der Gutmenschen darzustellen, doch zugleich den Papst mit der Rolle des Satan-Verstehers zu versehen:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Mitglied der FDP Bundestagsfraktion und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ist Rüstungslobbyistin und eine der fanatischsten Russlandhetzerinnen im ganzen Land: Laut Deutscher Presse-Agentur, forderte sie am 31. Mai 2022 in einem Interview mit der Leiterin des RND-Hauptstadtbüros Eva Quadbeck, dass die Bundeswehr mit einer konfrontativen Stellung gegenüber Russland als Feindbild, neu ausgerichtet werde: «Was wir brauchen – das mag martialisch klingen – Sie brauchen, um aus Sicht der Bundeswehr zu agieren, ein Feindbild».

Und auch Strack-Zimmermann scheint Satan nur ganz schwer aus dem Kopf zu gehen:

Nachdem maßgebliche Führungskreise Deutschlands vom Gedankengut des suizidalen “Drangs nach Osten” nicht loszukommen scheinen und für Alleingänge in diese Richtung immer radikaler Bereitschaft signalisieren, steigt die Gefahr und das Risiko für EU-Europa aufgrund verantwortungsloser Außenpolitik der Marke “Mein Kampf” in einen begrenzten Atomkrieg verwickelt zu werden und so unterzugehen.

Es liegt an der deutschen Bevölkerung den ewig gestrigen Kriegsfanatikern und Hasardeuren aus CDU/CSU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen an der Wahlurne unmissverständlich nur die rote Karte zu geben!

