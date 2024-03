525 Millionen Dollar bereits ausgegeben

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskjy plant die Ukraine den Bau von drei Verteidigungslinien mit einer Gesamtlänge von 2.000 Kilometern – wie er am Montag auf seiner Telegrammseite mitteilte. Auch über das Tempo des Baus soll ihn der ukrainische Premierminister Denis Schmihal berichtet haben.

Schi im November letzten Jahres wurde in der Ukraine eine behörden-übergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit dem Bau von Verteidigungslinien, einschließlich Befestigungsanlagen, Bunkern, Panzersperren und Minenfeldern, befassen sollte.

Smihal erklärte am 4. März: Das Gremium arbeite täglich, und seit Anfang des Jahres wären bereits 525 Millionen Dollar bereitgestellt worden.

Schwere russische Luftangriffe

Fünfzehn von fünfundzwanzig von Russland aus gestartete Drohnen sollen in der Nacht von der ukrainischen Luftwaffe in der südukrainischen Provinz Odessa abgeschossen worden sein, wobei auch eine Infrastruktureinrichtung getroffen wurde – wie die ukrainische Armee und die regionalen Verantwortlichen am Montag mitteilten. Ebenfalls sollen zehn Schahid-Raketen über dem Hafen von Odessa zerstört worden sein. Zudem soll ein weiterer massiver nächtlicher russischer Drohnenangriff in der Provinz Odessa durchgeführt worden sein. Laut Angaben von Oleh Kiper, dem Leiter der staatlichen Verwaltung der Region Odessa, sollen die Kämpfe mindestens eineinhalb Stunden gedauert haben.

Die ukrainische Verteidigung soll sehr erschwert gewesen sein, weil in einer komplexen Operation die ukrainische Luftwaffe mehrere Wellen von Sahid-Angriffs-Wellen abwehren musste, die vom Schwarzen Meer her in Industrie- und Wohngebiete eindrangen – so der Gouverneur des Bezirks.

Auch sollen laut Oleh Kiper eine Infrastruktureinrichtung und einige Gewerbeeinheiten beschädigt worden sein. Die südukrainische Provinz Odessa wurde im März bisher schon sechs Mal von russischen Drohnenangriffen getroffen.

Russland hat somit seine Luftangriffe auf ukrainische Häfen, darunter Odessa, sowie Getreideanlagen verstärkt, nachdem Moskau das von der UNO und der Türkei vermittelte Schwarzmeer-Getreideabkommen im letzten Sommer nicht verlängert hatte. Die Ukraine, ein wichtiger Getreideproduzent und -exporteur, hat seitdem eine alternative Route über die Schwarzmeerhäfen um Odessa eingerichtet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski sagte am Sonntagabend, das russische Militär habe seit Anfang März 175 unbemannte Flugzeuge auf ukrainische Ziele abgefeuert, von denen die Ukraine 151 entschärft habe.

