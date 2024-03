Der Plan der Atlantiker: Wie Deutschland über «Ringtausch» Besatzungszone werden würde

Besatzungszonen im Juli 1945: Violettes Gebiet an UdSSR im Abtausch für W-Berlin | Quelle: US Army, Public domain, via Wikimedia Commons

Was Deutschland als Kriegspartei erwartet

Von REDAKTION | Die atlantischen Kartellmedien sekundiert von CDU/CSU, FDP und Grünen weigern sich hartnäckig das Machtwort des Kanzlers, Olaf Scholz (SPD) bezüglich der Nichtfreigabe von Taurus-Marschflugkörper-Lieferungen an die Ukraine anzuerkennen: Warum kann Deutschland nicht kollektiv mit den Bandera-Brigaden, wie schon vor 80 Jahren, als Kriegspartei hochoffiziell wieder gegen Russland in den Krieg ziehen? So lautet die Logik der deutschen Drang-nach-Osten-Fraktion!

Caren Miosga fragte am Sonntag, den 10. März 2024 in ihrer Sendung auf Das Erste, die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock, ob die Debatte zur Lieferung der Taurus Marschflugkörper jetzt zu Ende sei, weil der Kanzler ein Machtwort gesprochen und verkündet hätte:

“Ich bin der Kanzler. Ich sage, die [Taurus Marschflugkörper] schicken wir nicht mehr [in die Ukraine] – Debatte vorbei.”

Annalena Baerbock bestätigte, dass Scholz deutlich gemacht hätte, dass Deutschland nicht zur Kriegspartei werden dürfe. Baerbock dazu:

“Wir haben die Frage Ringtausch auch in der Vergangenheit [gehabt]. Das war sozusagen mit eine deutsche Erfindung. Das hatte ich damals mit meiner britischen Kollegin, da war es noch Liz Truss, am Anfang sozusagen erfunden mit den Panzern, weil wir als Deutsche nicht direkt Panzer geliefert haben. Und das wäre zum Beispiel eine Option. Aber das besprechen wir gemeinsam vertraulich, damit wir gemeinsam entscheiden.”

Caren Miosga ergänzte, dass der britische Premierminister David Cameron ein solches Verfahren auch vorgeschlagen habe bzw. sich der Süddeutschen Zeitung gegenüber seinerseits für einen Ringtausch aufgeschlossen gezeigt hätte. Miosga dazu:

“[Das] heißt die Deutschen liefern ihre Marschflugkörper an die Briten, damit die Briten ihre Marschflugkörper an die Ukraine schicken könnten. Dafür zeigen Sie sich auch aufgeschlossen?.

Annalena Baerbock:

“Das wäre eine Option. Und die haben wir vor etlicher Zeit auch schon mal mit anderem Material getan…”

Genau an dieser Stelle ist die Debatte heute angelangt: Am Donnerstag lässt die CDU/CSU im Bundestag noch einmal über die Freigabe von Taurus-Marschflugkörper-Lieferungen an die Ukraine abstimmen. In der letzten Abstimmung am 22.2.2024 war die Taurus-Freigabe abgelehnt worden: Doch immerhin 38% der Bundestagsabgeordneten stimmten bei 5 Enthaltungen dafür. Dieser Prozentsatz entspricht in etwa dem Wahlergebnis der Reichstagswahlen vom 6.11.1932 für die NSDAP, die damals einen Stimmenanteil von 33,1 Prozent erzielen konnte. Das aussenpolitische Konzept der NSDAP war, wie schon seit 1925 in “Mein Kampf” ausgegeben, gemeinsam mit England auf eine Niederwerfung der UdSSR – für ungehinderten Zugriff auf die Ressourcen bzw. den Boden Russlands – angelegt. Das soll jetzt buchstabengetreu vollendet werden: Der Apfel fällt nicht weit vom Baum!

Das fanatische und irrationale Verhalten der deutschen Kriegstreiber lässt sich daran erkennen, dass selbst nach dem Auffliegen der Angriffsplanungen der Bundeswehr gegen Russland das westliche Medienkartell und politische Spektrum der Hard-Liner unbeirrt an ihren ursprünglichen Plänen gleich trotzigen Kindern blind festhalten, als ob rein gar nichts geschehen wäre. Umso heftiger wird auf den deutschen Kanzler, der es gewagt hatte, sich den Plänen der atlantischen Falken entgegenzustellen, immer grösserer Druck ausgeübt.

Cui Bono: Wem nützt Deutschland als Kriegsteilnehmer?

Wer war am meisten enttäuscht und überrascht, nachdem Michael Gorbatschow den Abzug der Sowjets aus Mitteleuropa angekündigt hatte? Es waren die “Freunde der hohen Werte”, denen mit einem Schlag der grosse Systemfeind verloren gegangen war.

Die westliche Kolonialgemeinschaft wollte keine wirkliche Wende mit einer neuen und nachhaltigen europäischen Sicherheitsstruktur, wie sie den Russen vorschwebte, sondern ein Europa weiter besetzt durch NATO und zu geeigneten Momenten bereit, sich immer weiter gegen Osten auf Kosten der Sicherheitsinteressen Russlands auszudehnen.

Der Abzug der Russen mit Annexion der DDR unter Fortsetzung der Besetzung Europas durch NATO wurde schlussendlich und offiziell durch den “Vertrag über die abschliessende Regelung in Bezug auf Deutschland” – im Volksmund besser unter dem Namen “Zwei plus Vier [Vertrag]” bekannt – ermöglicht.

Die wichtigsten Artikel aus dem «Zwei plus Vier Vertrag» sind:

[…]

ENTSCHLOSSEN, in Übereinstimmung mit ihren Verpflichtungen aus der Charta der Vereinten Nationen freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu treffen,

[…}

IN ANERKENNUNG, dass diese Prinzipien feste Grundlagen für den Aufbau einer gerechten und dauerhaften Friedensordnung in Europa geschaffen haben,

ENTSCHLOSSEN, die Sicherheitsinteressen eines jeden zu berücksichtigen.

ÜBERZEUGT von der Notwendigkeit, Gegensätze endgültig zu überwinden und die Zusammenarbeit in Europa fortzuentwickeln,

ARTIKEL 1

Das vereinte Deutschland wird die Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik und ganz Berlins umfassen. Seine Außengrenzen werden die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik sein und werden am Tage des Inkrafttretens dieses Vertrags endgültig sein. Die Bestätigung des endgültigen Charakters der Grenzen des vereinten Deutschland ist ein wesentlicher Bestandteil der Friedensordnung in Europa.

[…]

ARTIKEL 2

Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen ihre Erklärungen, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. Nach der Verfassung des vereinten Deutschland sind Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, verfassungswidrig und strafbar. Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erklären, dass das vereinte Deutschland keine seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen.

Anmerkung der Redaktion: Die Strafnorm des § 80 StGB – «Vorbereitung eines Angriffskrieges» – wurde vom Bundestag zum Jahresende 2016 – von allen Neujahrsurlaubern nahezu unbemerkt in einer Nacht und Nebelaktion – aus dem Strafgesetzbuch gestrichen, als in der Ukraine die Kriegsvorbereitungen der NATO bereits auf Hochtouren liefen. Die gerade noch rechtzeitig und in letzter Sekunde für die Schar aller Täter entsorgte Gesetzgebung lautet:

[…]

ARTIKEL 3

Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen ihren Verzicht auf Herstellung und Besitz von und auf Verfügungsgewalt über atomare, biologische und chemische Waffen. Sie erklären, dass auch das vereinte Deutschland sich an diese Verpflichtungen halten wird. Insbesondere gelten die Rechte und Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen vom 1. Juli 1968 für das vereinte Deutschland fort.

[…]

ARTIKEL 7

(1) Die Französische Republik, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland und die Vereinigten Staaten von Amerika beenden hiermit ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes. Als Ergebnis werden die entsprechenden, damit zusammenhängenden vierseitigen Vereinbarungen, Beschlüsse und Praktiken beendet und alle entsprechenden Einrichtungen der Vier Mächte aufgelöst.

(2) Das vereinte Deutschland hat demgemäß volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten.

+++

Wir halten fest: Deutschland hat im Zuge der Perestroika sich dazu verführen lassen, dass Besatzungsregime des atlantischen Hegemon in Europa als Dauerzustand durchzuwinken. Nach außen hin, wird dieser Umstand in Abrede gestellt, nachdem das Besatzungsregime als “freiwillig” und “von Gott gegeben” dargestellt wird, doch nach Artikel 7 (2) jederzeit aufgekündigt werden könnte. Eine solche Unsicherheit kann den Kolonialherren natürlich nicht passen.

Dieser Umstand stellt für die anglo-amerikanischen Besatzer eine latente Gefahr dar, die sich jedoch mit einem perfiden Kunstgriff beseitigen ließe: Indem die BRD den «Zwei plus Vier Vertrag» bräche und dieser von einen der vier Siegerstaaten darauf gekündigt würde.

Vor diesem Hintergrund macht es für die Atlantikstaaten Sinn, Handlungen zu setzen, in die Deutschland eingebunden wird, doch zugleich gegen den “Zwei plus Vier Vertrag” verstößt. Sämtliche NATO Osterweiterungen würden den Tatbestand eines solchen Vertragsbruches schon erfüllt haben. Allerdings haben wirtschaftliche Erwägungen wie auch großer Langmut seitens Russland das Land davon abgehalten, diesbezüglich besagte Konsequenzen zu ziehen.

Die Lieferung von Angriffswaffen, wie Taurus Marschflugkörper würden jedoch der russischen Staatsführung einen solchen politischen Spielraum nicht mehr einräumen: Der russische Präsident würde mit Rückendeckung der Duma innerhalb von 24 Stunden, die BRD davon informieren, dass der “Zwei plus Vier” Vertrag aufgrund des Vertragsbruches durch die BRD nach Artikel 2 des “Zwei plus Vier Vertrages” gekündigt wäre:

– Russland würde damit in die alten Rechte der UdSSR als Besatzungsmacht über die vormaligen Gebiete der DDR nach Status vom 11. September 1990 wiedereingesetzt.

– Sämtliche Verträge der BRD nach dem 12. September 1990 verlören ihre Gültigkeit.

– Deutschland ginge die im Artikel 7 (2) zugesicherte Souveränität offiziell verloren.

– Die USA, GB und Frankreich würden still jubelnd in der BRD ebenso wieder zu offiziellen Besatzern erhoben und nicht mehr abhängig von Gnaden willfähriger deutscher Politiker-Vasallen, die vermeintlich nur “freiwillig” zum “Wohle des eigenen Volkes” agierten, doch in Wahrheit bisher ihr Volk nur notorisch verrieten.

– Eine physische Besetzung des vormaligen Gebietes der DDR durch Russland müsste dabei gar nicht erfolgen: Die unsichere Rechtslage alleine könnte schon reichen, dass die Wirtschaft Mitteldeutschlands aufgrund ausbleibender Investitionen und Kapitalzuflüsse mittelfristig dem Niedergang preisgegeben wäre.

– Die Plünderung Westdeutschlands durch den Westen würde verstärkt fortgesetzt und könnte zum Abschluss totaler Parasitierung zum Zerfall des Landes noch führen.

Nur das Daten-Leak zum Fall-Taurus hat Deutschland bisher davor bewahrt in die beschriebene «Zwei plus Vier Kündigungsfalle» getappt zu sein. Trotzdem sollte sich niemand in Deutschland zurücklehnen und in Sicherheit wiegen, denn die mediokren Figuren und atlantischen Sprechpuppen der Ampelkoalition sind für ausgefallenste Überraschungen, die alles Bisherige in den Schatten stellen könnten, jederzeit gut!

***

