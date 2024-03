DM mit neuen Kassensystemen – Bahrzahlung dann nicht mehr möglich

Bild: marmind

Der Drogeriemarkt plant den großflächigen Einsatz neuer Kassensysteme, eine Barzahlung wird dann allerdings bei DM nicht mehr möglich sein.

Die neuen Geräte sollen nur noch bargeldlos funktionieren.

Lange Warteschlangen verhindern

Unter dem kundenfreundlich anmutenden Titel „lange Warteschlangen verhindern zu wollen“, sind bei DM vereinzelt bereits seit 2022 derartige SB-Kassensysteme im Einsatz.

Das Unternehmen plant nun also sogenannte SB-Kassen großflächig einzusetzen, an denen Kunden ihre Ware selbst scannen und abkassieren können und somit auch müssen. Die SB-Kassen würden in den Testfilialen von der Kundschaft sehr gut angenommen, berichtete dazu Stephan Seitz vom IT-Tochterunternehmen dmTech.

Die neuen Kassen sollen, nach O-Ton des Unternehmens, vor allem Kunden zugutekommen, die nur wenige Produkte kaufen. Durch die Selbstbedienung können nämlich lange Warteschlangen verhindert werden. In Zusammenarbeit mit dem niederländischen Technologie-Unternehmen Pan Oston hatte sich der Drogeriemarkt laut eigener Aussage, für ein sehr einfaches Modell der SB-Kassen entschieden.

Großer Nachteil – keine Barzahlung möglich

Die prinzipiell als komfortables Modell angepriesene Neuerung hat jedoch einen entscheidenden Nachteil, es ist keine Barzahlung mehr möglich. I

Nicht nur in Anbetracht der kürzlichen Ausfälle bei Kartenzahlungen könnte dies abschreckend sein.

Die SB-Kassen sollen bislang auch nur ergänzend zu alltäglichen Kassen eingesetzt werden, an denen man nach wie vor mit Bargeld zahlen kann, offenbar soll hier die tatsächliche Akzeptanz der Kunden längerfristig im „Auge behalten“ werden.

