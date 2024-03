Russisches Militärfrachtflugzeug kurz nach Start abgestürzt (Videos)

Laut russischen Angaben stürzte ein Militärfrachtflugzeug vom Typ „Iljuschin Il-76“ kurz nach dem Start nordöstlich von Moskau ab. Dabei kamen alle Personen an Bord ums Leben – wie „dw.com“ eine Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums zitierte

Das Unglück soll durch einen Triebwerksbrand während des Starts verursacht worden sein.

Verschiedene Videos zeigen Absturz

In den sozialen Medien sind mehrere Videos im Umlauf. Auf einem davon brannte das Flugzeug bereits während des Absturzes, und später ist der Rauch des Absturzes zu sehen.

⚡️The city of 🇷🇺Ivanovo, Severny airfield, a Russian Il-76 caught fire in the air and later crashed (?) pic.twitter.com/qKlxJ1EOhp

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) March 12, 2024