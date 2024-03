Putin im Interview: Russland wurde so viel versprochen und zu viele Vereinbarungen gebrochen

2024.03.13: Wladimir Putin im Interview von Nachrichtenagentur Rossija Sewodnja

Von REDAKTION | Der russische Präsident Wladimir Putin gewährte zuletzt Dmitri Kisseljow, Generaldirektor des staatlichen russischen Medienunternehmens und Nachrichtenagentur Rossija Sewodnja, im Kreml ein ausführliches Interview. Das Gespräch erstreckte sich über mehr als eineinhalb Stunden und berührte viele hochaktuelle Themen, welche heute die Welt bewegen.

UNSER-MITTELEUROPA bringt die wichtigsten Mitschnitte dieses Gesprächs im Zuge einer mehrteiligen Serie als Transkript in deutscher Übersetzung:

Teil 1: Nazi-Regime lösen sich nicht von selbst auf!

Dmitri Kisseljow: Historisch betrachtet ist es absolut offensichtlich, dass Nazi-Regime sich nicht von selbst auflösen, sondern erst in Folge einer militärischen Niederlage verschwinden. Das war der Fall in Deutschland, in Italien, wie auch in Japan. Dasselbe wird offensichtlich auch mit dem Regime der Bandera-Nazis geschehen. Nach den Berichten des Verteidigungsministeriums und unserer Kriegskorrespondenten rücken wir jetzt entlang der gesamten Frontlinie vor.

Ist es uns inzwischen gelungen, einen Weg zu finden, um unsere Verluste in der Offensive im Verhältnis zur Verteidigung gering zu halten? Dies scheint eine veritable Frage der Kriegskunst, die gegen Offensiven spricht. Es entspräche jedoch einer Maßnahme, welche in Bezug auf den Einsatz unserer heldenhaften Soldaten durchaus gerechtfertigt scheinen, doch die Frage aufwirft: Wie kann man vorrücken und zugleich die Verluste minimal halten?

Wladimir Putin: Die Frage ist verständlich und berechtigt. Doch, die Antwort ist ebenso einfach: Wir müssen die Mittel zur Zerstörung nach oben schrauben – nach Menge und Zerstörungskraft, um die Durchschlagskraft der eingesetzten Kräfte und Mittel zu maximieren. Dies gilt für Luftwaffe und Heer sowohl in taktischer wie auch strategischer Hinsicht. Ich meine das natürlich in Bezug auf Komponenten, die für bewaffnete Konflikte dieser Art akzeptabel sind. Das sind bodengestützte Hochpräzisionswaffen und umfasst Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge. Ohne Übertreibung schreitet unsere Entwicklung dazu, sprunghaft voran.

Dmitri Kisseljow: In diese Richtung?

Wladimir Putin: Ja, das ist es, was geschieht. Das ist die Antwort auf Ihre Frage: Je stärker und je mehr Waffen [zum Einsatz kommen], desto weniger Opfer gibt es.

Dmitri Kisseljow: Aber es stellt sich noch immer die Frage, welchen Preis wir für – vielleicht ist das Wort «Projekt» dafür nicht angemessen – für die ganze Herausforderung, der wir uns historisch stellen müssen, bereit zu zahlen sind?

Wladimir Putin: Jedes Menschenleben ist unbezahlbar – jedes einzelne Leben: Der Verlust eines geliebten Menschen ist das größte Leid für eine bzw. jede Familie! Aber die Frage, die es zu definieren gilt, lautet: Was und wofür tun wir das? Es mag wenig überraschen, dass es auch dort Russen, wie bei uns, gibt. Wir sind gekommen, um diesen Menschen zu helfen. Das ist im Prinzip die Antwort auf Ihre Frage.

Falls wir diese Menschen heute im Stich lassen, könnten sich unsere Verluste morgen um ein Vielfaches erhöhen und unsere Kinder würden keine Zukunft mehr haben. Unsicherheit würde uns zu einem Land dritter oder vierter Klasse herabsinken lassen. Niemand würde von uns Notiz nehmen, wenn wir uns nicht verteidigen könnten. Die Folgen könnten für die russische Staatlichkeit katastrophal enden. Das ist die Antwort.

Dmitri Kisseljow: Die Amerikaner scheinen von Verhandlungen und strategischer Stabilität zu sprechen, aber zugleich zu erklären, dass sie Russland eine strategische Niederlage zufügen müssten. Unsere Position hört sich an, wie: «Wir sind offen für Verhandlungen, aber die Zeit der freundlichen Gesten ist vorbei – das ist Vergangenheit.» Wird es also keine Verhandlungen geben?

Wladimir Putin: Wir haben uns nie geweigert zu verhandeln.

Dmitri Kisseljow: Aber was kann das heißen, kein freundliches Entgegenkommen – keine Kompromisse? Was dann?

Wladimir Putin: Ich werde versuchen, das zu erklären: Als wir in der Türkei, in Istanbul, mit den Unterhändlern der anderen Seite verhandelten – ich habe das schon mehrfach erwähnt, doch will es gerne wiederholen -, kamen wir zu einem dicken Akt, einem Dokument, eigentlich einen Vertrag bzw. Vertragsentwurf. Es gibt ein Exzerpt dieses Vertrags, der vom Leiter der Verhandlungsgruppe der ukrainischen Seite, Herrn [Dawyd] Arachamija, paraphiert wurde. Er hat es getan – es gibt seine Unterschrift – wir haben das Dokument in unserer Verwaltung. Aber dann hat, wie Sie wissen, Herr Arachamija selbst – anlässlich eines Treffens – ich meine sogar mit ausländischen Journalisten – die Weltöffentlichkeit wissen lassen, dass der vormalige britische Premierminister Herr Johnson aufgetaucht wäre und sie davon abgehalten hätte, dieses Abkommen zuletzt zu unterzeichnen bzw. entsprechend zu erfüllen. Doch, das Thema, das Sie gerade angeschnitten haben, kam zur Sprache und gab vor, Russland auf dem Schlachtfeld besiegen zu müssen!

Sind wir bereit für Verhandlungen? Ja, wir sind bereit. Aber nur wir scheinen zu Verhandlungen bereit, doch nicht auf Grundlage einer «Wunschliste» nach dem Konsum irgendwelcher Psychopharmaka, sondern auf Basis von Realitäten, die sich, wie man in solchen Fällen sagt, vor Ort widerspiegeln. Das ist der erste Punkt.

Zweitens: Man hat uns schon viele Dinge viele Male versprochen. Man hat uns versprochen, die NATO nicht nach Osten zu erweitern und dann finden wir sie an unseren Grenzen. Man hat uns versprochen, ohne zu tief in die Geschichte einzusteigen, dass der interne Konflikt in der Ukraine friedlich und politisch gelöst werden würde. Wie wir uns erinnern, kamen drei Außenminister nach Kiew: Aus Polen, Deutschland und Frankreich und versprachen, dass sie als Garanten für diese Vereinbarungen einstehen wollten, doch einen Tag später gab es den Staatsstreich.

Sie versprachen, die Minsker Vereinbarungen zu erfüllen, doch gestanden später öffentlich, dass sie diese Versprechen nicht einhalten, sondern nur eine Pause einlegen wollten, um das Bandera-Regime in der Ukraine aufzurüsten. Man hat uns viel versprochen, deshalb reichen Versprechen allein hier nicht mehr aus.

Es wäre lächerlich von uns, jetzt in Verhandlungen einzutreten, nur weil ihnen gerade die Munition ausgeht. Dennoch sind wir zu einem ernsthaften Gespräch bereit und wollen alle Konflikte, insbesondere diesen Konflikt, mit friedlichen Mitteln lösen. Aber wir sollten uns klar und deutlich vor Augen führen, dass es nicht nur eine Pause bedeutete, die der Feind bloss zur Aufrüstung nutzen wollte, sondern vielmehr um ein ernsthaftes Gespräch mit Garantien für die Sicherheit der Russischen Föderation zu gehen hätte.

Wir kennen die verschiedenen Optionen, die zur Diskussion stehen – wir kennen «Zuckerbrot und Peitsche», die man uns zeigen möchte, um uns zu überzeugen, dass der Moment gekommen sei. Wir wollen, ich wiederhole es noch einmal, alle Streitigkeiten und diesen Streit, diesen Konflikt, mit friedlichen Mitteln lösen. Wir sind dazu bereit, wir wollen das. Aber es muss ein ernsthaftes Gespräch unter Wahrung der Sicherheit für die gegnerische Seite ergeben. In diesem Fall und in erster Linie geht es uns um die Sicherheit der Russischen Föderation. Davon werden wir ausgehen.

Dmitri Kisseljow: Wladimir Wladimirowitsch, ich habe den Eindruck, dass wir uns ein wenig zu großzügig zeigen: Wird es nicht so sein, dass wir etwas mit ihnen abschließen, doch sie uns einmal mehr täuschen werden und wir uns nur damit trösten können, dass wir zwar ehrlich waren, aber sie uns einmal mehr nur getäuscht haben? Ist es denn unser Schicksal, immer wieder zum Narren gehalten zu werden?

Die Amerikaner haben sich in den 1990er Jahren selbst die Orden für den Sieg im Kalten Krieg umgehängt. All die Jahrzehnte seither wurden zu den Jahrzehnten der großen Lügen. Wie können wir auch nur hoffen, dass sie sich endlich daran machen könnten, um einen ehrlichen Vertrag mit uns abzuschließen, den sie auch einhalten würden samt Garantien für uns? Ich weiß gar nicht, wie man mit denen umgehen sollte? Glauben Sie wirklich, dass dies möglich wäre?

Wladimir Putin: Ich hasse es auszusprechen, aber ich glaube niemandem.

Dmitri Kisseljow: So?

Wladimir Putin: Aber wir brauchen Garantien. Die Garantien müssen konkretisiert werden. Es müssen Garantien sein, die uns passen und an die wir glauben können. Das ist es, worüber wir sprechen können.

Es ist wahrscheinlich verfrüht, jetzt öffentlich darüber zu spekulieren, wie sich das gestalten könnte. Aber wir werden uns sicher nicht auf leere Versprechungen einlassen.

Dmitri Kisseljow: Ich fürchte, Sie werden sehr weitläufig zitiert werden. Trauen Sie niemandem oder beziehen Sie sich in diesem Fall auf die westlichen Partner, wenn Sie sagen, dass Sie niemandem trauten?

Wladimir Putin: Ich ziehe es vor, mich von Fakten, anstatt von frommen Wünschen leiten zu lassen bzw. jedem zu vertrauen. Sehen Sie, wenn Entscheidungen auf dieser Ebene getroffen werden, ist der Grad der Verantwortung für die Folgen der Entscheidungen extrem groß. Wir werden also auf nichts, was nicht im Interesse unseres Landes liegt, eingehen.

***

Übersetzung aus dem Russischen: UNSER-MITTELEUROPA

Fortsetzung mit Teil II folgt



