Langsam dürfte es linken Kriegstreiber_innen dämmern: Dass nämlich auch das jahrzehntelange Gleichberechtigungsgeschrei irgendwann auch Konsequenzen hat:

Dänemark kündigte Pläne an, die Wehrpflicht auch auf Frauen auszudehnen sowie die Dienstzeit zu verlängern – wie „BBC“ berichtet. Außerdem soll der Verteidigungshaushalt in den nächsten fünf Jahren um fast 6 Milliarden Dollar aufgestockt werden, zur Erreichung der NATO-Vorgaben.

Premierministerin Metter Frederiksen begründete diese mit zur Zeit gerade bei linken Kriegstreibern üblichen absurden George Orwellschen Rhetorik („Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke”):

“Wir rüsten nicht auf, weil wir den Krieg wollen, sondern weil wir ihn vermeiden wollen.“

“Vollständige Gleichstellung”

Mit der Einberufung von Frauen dwill die dänische Regierung die vollständige Gleichstellung der Geschlechter anstrebe – wie es hieß.

Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen gab dann aber die wohl wahren Beweggründe publik:

“Eine stärkere Wehrpflicht, einschließlich einer vollständigen Geschlechterparität, sollte zur Lösung von Verteidigungsproblemen, zur nationalen Mobilisierung und zur Ausrüstung unserer Streitkräfte beitragen.“

Nordische Länder federführend

Bisher konnten sich in den nordischen Ländern Frauen schon freiwillig zum Wehrdienst bewerben. Die dänische Regierung will aber ab 2026 die Wehrpflicht für Frauen einführen. Damit wäre Dänemark neben Norwegen und Schweden aber erst das dritte europäische Land, das Frauen zum Dienst in den Streitkräften verpflichtet.

Zudem soll die Dienstzeit von derzeit vier Monaten auf elf Monate sowohl für Männer und Frauen angehoben werden.

Im vergangenen Jahr leisteten 4 700 Männer, davon etwa 25 Prozent Frauen, ihren Wehrdienst in Dänemark ab. Die dänischen Streitkräfte zählen derzeit rund 20.000 aktive Soldaten, darunter etwa 9.000 Berufssoldaten.

Das skandinavische Land mit fast sechs Millionen Einwohnern möchte auch seine Militärausgaben von derzeit 1,4 % auf 2 % des BIP erhöhen. Im letzten Jahr wurde auch der Frühlingsurlaub abgeschafft, um so die Militärausgaben zu erhöhen.

