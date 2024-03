Evakuierungsübung im Kanzleramt – ist der Zeitpunkt reiner Zufall?

Kanzleramt Bild: Bunderegierung.de

Die Mitarbeiter des Bundeskanzleramts hatten am 5. März eine Evakuierung der Regierungszentrale im Falle einer Havarie oder einer Notfallsituation geprobt. Das bestätigte das Bundespresseamt dem Tagesspiegel.

Was befürchtet man?

Angesichts der „Abhöraffäre“ ranghoher Bundeswehroffiziere liegt allerdings die Befürchtung nahe, dass man sich für einen, aus diesem „Missgeschick“ resultierenden Notfall, wappnen möchte.

Damit Deutschland auch bei einem solchen Szenario weiterregiert wird, verfügt das Bundeskanzleramt über einen Ausweichdienstsitz. In einer geheimen Übung hatten also die Beschäftigten des Bundeskanzleramtes am 5. März den Umzug dorthin „geprobt“.

Für Havarien oder Notfallsituationen halte das Bundeskanzleramt einen Ausweichdienstsitz vor, erklärte dazu eine Regierungssprecherin. „Zur Überprüfung der Verfahren für dessen Aktivierung hat das Bundeskanzleramt heute eine diesbezügliche Übung durchgeführt.“ Dabei sei das Zusammenspiel von Behörden geübt worden sowie die Betriebs- und Funktionsfähigkeit der technischen Einrichtungen überprüft worden.

Einen konkreten Anlass gab es nicht, bemühte sich die Bundesregierung diesbezüglich zu erklären. „Der Übung lagen keine besonderen Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden zu Grunde, die einen konkreten Anlass hierzu hätten geben können“, erklärte dazu die Regierungssprecherin.

