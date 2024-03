Tino Chrupalla appellierte an Scholz in Taurus-Debatte, sich «nicht von Kriegstreibern erpressen zu lassen!»

Taurus Marschflugkörper kurz nach der Freisetzung |Quelle: Taurus System GmbH

Nehmen manche im Bundesrat auch Psychopharmaka?

Von REDAKTION: Der erneute Antrag der CDU/CSU nach dem 22. Februar ein weiters Mal über die Lieferung von Taurus Marschflugkörper in die Ukraine abstimmen zu lassen, wurde mit 495 Stimmen abgelehnt. Doch, nach wie vor hatten 190 ewiggestrige Mitglieder des Bundesrates bei fünf Enthaltungen heute einmal mehr, wenn auch vergeblich, für eine Taurus-Freigabe an die Ukraine gestimmt. Am 22. Februar 2024 waren es 182 – das heißt noch acht Stimmen weniger gewesen.

Eine Blick auf das Ergebnis einer Umfrage vom 8. März nach dem ZDF Politbarometer lässt besorgt nur die Frage stellen: Haben Bündnis 90/Die Grünen, FDP und CDU/CSU aus der deutschen Geschichte im allgemeinen sowie aus dem katastrophalen Unternehmen Barbarossa (1941 – 45) im Besonderen denn gar nichts gelernt?

Zu deutschen Friedensparteien hingegen können gemäß ZDF Politbarometer jedoch 90% der AfD-Wähler, 85% des BSWs (Bündnis Sarah Wagenknecht), 69% der FW (Freien Wähler) und 65% der SPD-Wähler mit dem vereinten Nein zur Taurus-Freigabe zählen!

So erinnerte der Fraktionsvorsitzende der AfD, Tino Chrupalla heute im Bundestag, dass die Lieferung von Taurus vor allem Deutschland gefährde und schade: Noch(!) nicht werde Deutschland als Kriegspartei wahrgenommen. Er bat Kanzler Olaf Scholz eindringlich «in diesem Punkt die Linie für Frieden in Deutschland und Europa konsequent fortzusetzen, doch sich nicht von den Kriegstreibern von Grünen, FDP und CDU/CSU erpressen zu lassen».

Auch Sarah Wagenknecht (BSW) hielt zum Thema der drohenden Kriegsbeteiligung Deutschlands eine sehr eindrückliche und treffende Rede, die unsere Redaktion als Transkript in ganzer Länge nachfolgend wiedergibt:

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die Union hat offenbar den Ehrgeiz, allen, die die Nase gestrichen voll haben von dieser desolaten Ampel, eindringlich zu demonstrieren, dass es für unser Land tatsächlich noch etwas Schlimmeres geben könnte als einen Kanzler Olaf Scholz und das wäre ein Kanzler Friedrich Merz.

Schon die Regierung Scholz hat eine rote Linie nach der anderen überschritten. Inzwischen sind wir so weit, dass deutsche Luftwaffenoffiziere in aller Seelenruhe darüber debattieren, wie man mit deutschen Marschflugkörpern russische Ziele zerstören kann.

Und nein – der Skandal besteht nicht darin, dass sie sich dabei belauschen lassen. Der Skandal besteht darin, dass es mittlerweile normal scheint, solche Debatten zu führen. Unsere grandiosen Militärexperten von den Grünen belehren uns jetzt seit zwei Jahren, welchen Game-Changer wir als nächstes liefern müssen, damit die Ukraine damit garantiert den Krieg gewinne.

Die FDP gibt der Union und Opposition dazu inzwischen Formulierungshilfe, um einen Waffenantrag gegen den Kanzler durchzusetzen. Und in der CDU schwärmen Leute wie Herr Kiesewetter davon, mit deutschen Raketen Ministerien in Moskau zu zerstören.

Wenn der Papst dann in diesen ganzen Wahnsinn hineinruft, dass Kiew lieber verhandeln sollte, als das Land in den Selbstmord zu treiben, dann wird sogar er als Putin-Troll von Ihnen allen niedergemacht.

Wer diese Debatte verfolgt, der kann sich doch nur noch fragen:

Haben Sie wirklich alle den Verstand verloren?

Die ganze Welt, die ganze Welt außerhalb der deutschen Politblase weiß, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann. Dass in der Ukraine schon lange nicht mehr gesiegt, sondern nur noch gestorben wird, brutal und blutig jeden Tag. Und dass auch Taurus daran überhaupt nichts ändern würde. Das einzige, was sich ändern würde, ist, dass Deutschland damit in den Augen Russlands wohl definitiv zur Kriegspartei würde.

Ich komme zum Schluss [und sage], womit Sie hier fahrlässig spielen: Das ist die Sicherheit und im schlimmsten Fall mit den Leben von Millionen Menschen in Deutschland. Deshalb kommen Sie endlich zur Besinnung, bevor es zu spät ist!

***



