Kanada: Gratis-Tampons auf Männer-Toiletten – Frei-Schlüssel für Autodiebe (Video)

Den Niedergang des ultra-liberalen Westens erkenn man gerade besonders eindringlich an Kanada: Während immer neue transgender-freundliche Gesetze, wie obligatorische Tampons auf Männertoiletten, kreiert werden, ist der Staat nicht einmal mehr fähig, das Grundsicherheitsbedürfnis der Bürger, etwa den Schutz des Eigentumes, zu gewährleisten.

In der Stadt Toronto hat die Polizei vor Autodieben resigniert – wie „The Drive“ berichete.

So gab etwas Marco Ricciardi, ein Polizist des “Toronto Police Departments,” den Bewohnern der Stadt einen geradezu absurden Rat:

„Um Einbrüche in Ihrem Haus zu verhindern, lassen Sie Ihre Autoschlüssel an Ihrer Haustür, da die meisten Einbrecher nichts anderes stehlen wollen.”

Die Stadtpolizei machte also auf eine innovative “Lösung” einiger findiger Einwohner aufmerksam, wie man sich mit den anarchischen Zuständen zur Schadensminimierung abfinden kann: Manche Einwohner schließen nämlich einfach nicht einmal mehr ihre Autos ab und legen den Autoschlüssel gut sichtbar an oder in ihr Fahrzeug. Somit wollen sie verhindern, dass vor dem Diebstahl auch noch in ihre Wohnung eingebrochen wird, um an den Autoschlüssel zu gelangen.

Zwar gibt es auch noch im woken Kanada einige, die sich mit den “guten Ratschlägen” nicht abfinden mögen. Erkenne man doch an diesen wahnsinnigen Zuständen, dass die Polizei gegen Kriminelle machtlos sei und den Kampf gegen sie aufgegeben hat.

Hier die Ratschläge der Polizei im einzelnen:

Parken Sie Fahrzeuge, wenn möglich, in einer Garage.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Einfahrt gut beleuchtet ist und lassen Sie die Außenbeleuchtung die ganze Nacht über eingeschaltet

Überwachungskameras sind eine Bereicherung

Wenn möglich, installieren Sie ein Haussicherheitssystem…

Erwägen Sie, einen Bewegungsmelder mit Ihrem Mobiltelefon zu verbinden

Sicherheitsfolie auf Glasfenster und -türen kleben

Haben Sie Mehrfach-Türschlösser an Ihren Türen

Hinterhoftore verschließen und Bodenfenster sichern

Posten Sie nicht in sozialen Medien, wenn Sie im Urlaub sind

Autoindustrie freut sich

Allerdings kurbelt die Auto-Diebstahlswelle auch die Industrie an: So sind Fahrzeugortungsgeräte in der Stadt der Renner. Denn das in Montreal ansässige „Tag Tracking“ konnte seinen Umsatz in den letzten zwei Jahren verdoppeln. Andere Unternehmen empfehlen nun die Installation von Pollern an den Einfahrten. Etwas, was man bisher in den westlichen Post-Willkommensländern nur zum Schutze von Terroranschlägen benutzte.

Dieser Artikel wurde in leicht abgeänderter Form übernommen von MANDINER, unserem ungarischen Partner der europäischen Medienkooperation

