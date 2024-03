JULIAN REICHELT | Seit der Pandemie lesen Sie in den Medien immer wieder den Begriff „anekdotische Evidenz“. Bis vor kurzem gab es diesen Begriff nicht. Wenn plötzlich alle einen Begriff verwenden, den es bis vor kurzem nicht gab, muss man misstrauisch werden.

Anekdotische Evidenz soll heißen, dass das, was Menschen erleben, ja bloß Anekdoten sind und deswegen noch lange kein wirkliches Phänomen sein müssen. Doch die Kriminalität steigt und die Politik seit 2015 steht in einem Zusammenhang damit, der sich nicht mehr verheimlichen lässt. In dieser Folge von „Achtung, Reichelt!” zeigen wir Ihnen die offiziellen Fahndungsbilder der Landeskriminalämter – dann können Sie sich ein eigenes Bild der Tätergruppen machen.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wir wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.