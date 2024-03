Schulen sollen junge Menschen mit „Jugendoffizieren“ auf Kriegsfall vorbereiten

Schulen sollen ein „unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr“ entwickeln, Schüler auf den Kriegsfall vorbereitet werden – das fordert Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Sie schlägt konkrete Maßnahmen vor.

„Ich halte es für wichtig, dass Jugendoffiziere in die Schulen kommen und berichten, was die Bundeswehr für unsere Sicherheit tut“, sagte die Ministerin den Funke-Zeitungen. Vorbehalte diesbezüglich könne sie „nicht nachvollziehen“. Weiterlesen auf welt.de

Habeck freut sich über Klimabilanz – weil die Wirtschaft einbricht

Produktionsrückgänge und schlechte Konjunktur: Habeck jubelt. Normalerweise würden finstere politische Kräfte den Klimaschutz immer zu einem „Untergang des Landes“ umdeuten. Das Jahr 2023 belehre sie nun eines besseren. Doch die Zahlen haben einen gewaltigen Haken.

BERLIN. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich erfreut über die deutsche Klimabilanz des Jahres 2023 geäußert. „Deutschland ist auf Kurs – erstmals. Wenn wir Kurs halten, erreichen wir unsere Klimaziele 2030“, sagte er am Freitag in Berlin. Es handele sich um einen Erfolg der Ampel-Regierung, zitiert ihn die Zeit. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

„Schutzsuchender“ Syrer terrorisiert Island

Seitdem sich der Inselstaat im Vorjahr rund 300 Asylforderer afroarabischer Herkunft selbst aufzwang, wird das kleine Land von einer unerhörten Welle von Verbrechen überrollt. Ein Syrer sticht dabei besonders hervor.

Syrian immigrant stabs two men at a grocery store in Iceland’s capital city, Reykjavik

Iceland which has 660 police officers & no military is ranked safest country in the world

But country is seeing spree of violence and sexual assaults since importing 300 “refugees” last year pic.twitter.com/9Ktjnc2GR8

— Klaus Arminius (@Klaus_Arminius) March 9, 2024