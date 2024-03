Löwe beißt Löwin in Zoo zu Tode (Video)

Im belgischen Tierpark Bellewaerde in Ypern hat ein männlicher Löwe eine Löwin beim ihrem ersten Treffen angegriffen und totgebissen.

Der 12-jährige Löwe Nestor war erst vor Kurzen vom niederländischen Zoo Antwerpen nach Ypern überstellt worden und sollte dort im Rahmen eines Zuchtprogramms mit den beiden Löwinnen Maya und Numa aus Tschechien für Nachwuchs sorgen. Zunächst waren die Tiere hinter Gittern voneinander getrennt, um sich allmählich aneinander zu gewöhnen. Erst am Mittwoch wurden sie das erste Mal zusammen ins Freie gelassen. Dort kam es dann zur unvorhersehbaren tödlichen Attacke. (vrt)

„Zuerst schien alles in Ordnung zu sein, doch plötzlich änderte sich die Stimmung und der Löwe biss in den Hals der Löwin Maya.“

Tödliche Attacke

“Die zwei fingen an zu streiten und er biss sie in den Hals. Ein Notsignal, dass Nestor weiß, dass er in sein Gehege zurückkehren soll, half nichts. Das ist sehr bedauerlich und nicht vorhergesehen. Es sind immer noch wilde Tiere. Das passiert auch in der Natur.“

– wie der Sprecher des Bellewaerde Parks, Filip Van Dorpe erklärte.

Zwar hatten Tierpfleger noch versucht einzugreifen, aber der Löwin konnte nicht mehr gerettet werden.

