Scott Ritter im Interview von Gegenpol: “Was aus Deutschen Nazis macht”

Was eine deutsche Kriegsbeteiligung gegen Russland bedeutet.

Die Internetplattform „Gegenpol“ bringt wöchentlich ein Interview mit Scott Ritter, dem ehemaligen US Marine Corps Nachrichten-Offizier wie auch UN Special Commission (UNSCOM) Waffeninspektor, der inzwischen als gefragter Analyst auf zahlreichen Medienplattformen regelmässig auftritt und für neue interessante Einblicke ins Weltgeschehen steht.

Von REDAKTION |Die umstrittene Rolle der Bundesregierung Deutschland als zweitgrösster Waffenlieferant und Finanzierer der Ukraine hinter den USA im Kampf des kollektiven Westens gegen Russland, um dem Land eine „strategische Niederlage“ zuzufügen, wird von Scott Ritter extrem kritisch beurteilt bzw. und scharf verurteilt. Scott Ritter geht davon aus, dass jedes Volk diejenige Regierung kriegt und verdient, die es gewählt hat, doch dafür voll und ganz selbst verantwortlich ist: Das ist Demokratie!

Die deutsche Regierung hingegen scheint die Situation anders einzuschätzen: Die Ampel-Koalition scheint davon auszugehen, dass die BRD von der USA und Ukraine vermeintlich ausreichend gedeckt, sich einmal mehr, doch dieses Mal ungestraft gegen Russland stellen kann. Das Unternehmen Barbarossa (1942 – 1945) scheint von der Mehrheit der Wähler von Grünen, FDP und CDU/CSU sowie gewissen Kreisen der Bundeswehr, wie das Taurus-Leak nahelegt, schon wieder ganz vergessen.

Dazu kommt, dass bereits getätigte Zielplanungsarbeiten von deutscher Seite für mögliche Taurus-Einsätze gegen die Krim-Brücke im Besonderen bzw. in Zuarbeit für die Ukraine insgesamt für andere Zeile, möglicherweise Verstösse gegen Artikel 2 des „Zwei plus Vier Vertrages“, der auch die Vorbereitung und Führung eines Angriffskrieges abdeckt, darstellen. Die Verantwortliche der Regierung scheuen sich öffentlich mit solch wichtigen Details auseinanderzusetzen. Besagter Artikel 2 lautet:

Artikel 2

Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen ihre Erklärungen, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. Nach der Verfassung des vereinten Deutschlands sind Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, verfassungswidrig und strafbar. Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erklären, dass das vereinte Deutschland keine seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen.

UNSER-MITTELEUROPA hat aus der jüngsten Aussendung von Gegenpol mit Scott Ritter vom 14.3.2024 die drei letzten (5, 6 & 7) Fragen mit den Antworten von Scott Ritter, die Deutschland kritisieren, herausgegriffen und im Transkript auf Deutsch nachstehend verfügbar gemacht. Um die direkte und zum Teil sehr emotional gehaltene Rede von Ritter auch schriftlich stimmungsmässig richtig wiederzugeben, waren im Transkript gewisse stilistische Glättungen erforderlich.

Der Link zum gesamten Video im Original und mit Untertiteln, zusammen mit dem Inhaltsverzeichnis der ganzen Sendung findet sich am Ende dieses Artikels angeführt.

Auszug aus dem Interview von Gegenpol mit Scott Ritter

5. Sieht Scott Ritter wirklich alle Deutschen als Nazis?

Gegenpol: In unserem Interview vergangene Woche bist Du, Scott, sehr hart, nicht nur mit der Bundesregierung und Ausrichtung der deutschen Politik, sondern auch mit der gesamten deutschen Bevölkerung, ins Gericht gegangen. Deine Aussage: “Kratze an einen Deutschen und ein Nazi kommt zum Vorschein,” ist vielen unserer Zuschauer bitter aufgestoßen.

Du schreibst in zahlreichen Kommentaren, dass man unbedingt zwischen der politischen Elite und der normalen Bevölkerung, die keineswegs mit der deutschen Außenpolitik übereinstimme, differenzieren müsse. Des Weiteren wurde vielfach argumentiert, dass selbst im „Hitlerfaschismus“ keineswegs jeder Deutsche ein Nazi gewesen sei. Man erinnere sich etwa an die Abertausenden inhaftierten Kommunisten und Gewerkschafter, an Gruppierungen wie “Die Weiße Rose” oder dem versuchten Staatsstreich des Grafen von Stauffenberg. Oder noch deutlicher an das “Nationalkomitee Freies Deutschland”, das im Bunde mit der Sowjetunion für die Befreiung Deutschlands und ganz Europas kämpfte. Man kann Persönlichkeiten wie Albert Einstein, Bertolt Brecht, Georg Elser oder Ernst Thälmann aufzählen und viele mehr.

Kannst du bitte in diesem historischen Kontext Deine Aussagen präzisieren? Was meinst Du, wenn Du sagst: “Kratze an einen Deutschen und ein Nazi kommt zum Vorschein?”

Kämmst Du damit alle Deutschen – auch historisch gesehen – über einen Kamm?

Scott Ritter: Man wird zu jeder Regel stets Ausnahmen finden. Keine Regel passt zu 100 Prozent. Auch zu meiner Aussage, dass hinter jedem Deutschen ein Nazi steckt – wozu ich stehe – mag es Ausnahmen geben. Du hast auf mehrere solcher [Ausnahmen] in der Geschichte angespielt. Ich bin sicher, dass es heute in Deutschland Leute gibt, die derartige Ausnahmen verkörpern.

Aber wenn jemand in einer deutschen Munitionsfabrik arbeitet, morgens aufsteht, zur Arbeit geht und in seinem Job Munition herstellt, im Wissen, dass diese Munition entweder an die Ukraine geht, um Russen zu töten oder Teil einer wiederbelebten deutschen Armee wird, die gegen Osten zielt: Dann ist man ein Nazi! Kapiert? Ich weiß nicht, wie ich es noch deutlicher ausdrücken soll!

Wenn jemand deutscher Landwirt ist, der morgens aufsteht, zur Arbeit geht und Felder bewirtschaftet und die Nation ernährt – samt Rüstungsbetrieben, die Waffen produzieren, die an die Ukraine gehen, um Russen zu töten oder ein militarisiertes Deutschland neu zu beleben: Dann ist man ein Nazi!

Wenn jemand in einer Autofabrik, die Fahrzeuge produziert, arbeitet und Autobahnen dafür von Arbeitern gebaut werden und man Fabriken zum Laufen bringt, welche Waffen produzieren, die in die Ukraine gehen, um Russen zu töten oder um ein militarisiertes Deutschland wiederzubeleben: Dann sage ich: Man ist ein Nazi! Kapiert? Ich weiß nicht, wie ich es noch deutlicher ausdrücken soll!

Solange Deutschland als Nation kollektiv eine Politik unterstützt, wie sie eingeschlagen wurde, wird es keinen Unterschied zwischen den Leuten heute und dem Deutschland der 1930-er Jahre geben! Überhaupt keinen: Und Euer Schicksal wird dasselbe sein!

Beweist mir, dass ich falsch liege: Geht auf die Straße… Zeigt mir, dass ihr keine Nazis seid: Schafft Eure Regierung ab… Tut etwas: Macht die Ausnahme zur Regel. Falls Ihr ansonsten nur zu Hause herumsitzt, in der Nase bohrt oder Schnitzel isst, seid Ihr Nazis!

Ich hoffe – ich habe mich klar genug ausgedrückt!

Kann Deutschland überhaupt souverän agieren mit US-Soldaten im Land?

Gegenpol: Ein weiterer Aspekt, der unseren Zuschauern aufgefallen ist, betrifft die Stoßrichtung Deiner Kritik, die ausschließlich in nur deutsche Richtung geht. Zahlreiche Kommentare heben hervor, dass Deutschland keineswegs souverän agiere und dass die Drahtzieher hinter der deutschen Außenpolitik letztlich in Washington säßen.

Tatsächlich lässt sich das sogar aus dem Taurus-Leak heraushören. Im Kreis der Bundeswehroffiziere wurde erwähnt, dass der Plan zum Angriff auf die Krim Brücke eng mit dem ehemaligen Kommandeur der US Luftstreitkräfte im Pazifik, General Kenneth Wilsbach koordiniert und auch seinem Nachfolger im Amt, General Kevin Snyder, vorgestellt wurde. Es klingt durch, dass die Bundeswehr ihre Pläne nicht ohne ein Okay aus Washington umsetzen dürfte.

Was sagst Du zur Autarkie der Bundeswehr und der deutschen Außenpolitik? Handelt Deutschland wie ein souveräner Staat? Und kann Deutschland überhaupt wie ein souveräner Staat auftreten, wenn nach wie vor Besatzungstruppen im Land sind und die deutsche Wirtschaft vom US Kapital eingeschnürt wird?

Sollte die Kritik am Handlanger nicht auch zwingend den Drahtzieher treffen?

Scott Ritter: Ich denke, jeder, der mir folgt, wird verstehen, dass ich die Vereinigten Staaten weit mehr als Deutschland kritisiere. Dies [Gegenpol] ist eine Plattform, auf der man mir spezifische Fragen über Deutschland stellt und so [von mir] spezifische Antworten, die sich auf Deutschland fokussieren, erhält. Doch, falls Sie nur eine Sekunde daran zweifeln, dass ich nicht meine Regierung und die Politik meiner Regierung messerscharf kritisiere, wüssten Sie nicht, was ich repräsentiere:

Ich bin ein Amerikaner, der glaubt, dass Amerika eine Nation sein sollte, welche den in der Verfassung verankerten Werten gerecht wird. Dabei geht es um den Wert von Menschenrechten, des menschlichen Lebens und der Gerechtigkeit – um solche Prinzipien. Ich lehne Angriffskriege ab. Ich lehne die Aussenpolitik, welche Amerika verfolgt, ab. Ich verurteile Amerika für diese Außenpolitik!

Aber bitte schön [ironisch]: Komm schon Deutschland – werde endlich erwachsen! Was bist du nur für ein Kind? Wirklich? [Eine Kinderstimme nachahmend:] „Oh, nein, das große, böse Amerika hat mir gesagt, ich soll das tun. Ich hatte keine andere Wahl, als das zu tun!“

Werde endlich erwachsen! Du bist bei der Bundeswehr: Du bist Soldat, doch Du traust Dich nicht hinzustellen, Deinem Gegenüber tief in die Augen zu blicken, um ihm zu sagen, dass er sich verpissen soll? Dann nimm doch die verdammte Fahne von der Uniform und ersetze sie durch die amerikanische und gib zu, dass Ihr nur eine Kolonie von Amerika seid. Nehmt die deutsche Flagge vom Bundestag herunter – hisst die Stars and Stripes und werdet zum 51sten US-Bundesstaat!

[Ihr seid] ein Haufen von Feiglingen: Das [mit der US-Besetzung] ist das Feigste, was ich je gehört habe. Entweder man ist es oder man ist es nicht: Man ist Deutscher oder man ist es nicht!

Ich will nicht hören: „Wir sind besetzt.“ Wenn ihr wirklich besetzt währet, wenn ihr das wirklich glaubt, dann stelle ich Euch zur Rede, Ihr Heuchler, denn ihr glaubt es ja selbst nicht. Es ist nur eine Ausrede: „Oh, wir sind besetzt!“ Dann werft sie doch raus – die amerikanischen Soldaten: Macht doch das, was ein besetztes Volk mit Besatzern macht.

Aber Ihr tut es nicht, weil Ihr nicht besetzt seid. Weil Ihr die Amerikaner duldet. Ihr wollt die Amerikaner dahaben. Ihr braucht die Amerikaner da. Weil Ihr kleine Kinder seid – weil Ihr kleine verlorene Kinder seid und einen Aufpasser braucht, der Euch an die Hand nimmt und über die Straße führt: Ihr seid wirklich erbärmlich!

Es tut mir echt leid – komm schon, Deutschland! Werdet erwachsen, seid eine Nation – seid Menschen – übernehmt die Kontrolle, aber [sagt] nicht: „Oh, nein – wir sind besetzt“: Ihr seid Feiglinge, was übrigens als grundlegender Aspekt einen Nazi ausmacht!

Nazis sind nicht mutig – Nazis sind Feiglinge! Nazis sind Leute, die herumsitzen und den Tag verbringen, während ihnen die Asche aus dem Konzentrationslager von nebenan auf die Schulter fällt und man sie von dort herunterputzt, doch so tut, als ob nichts geschehen wäre.

Nazis sind Leute, die dasitzen und wegschauen, wenn ein Zug voller Juden durch den Bahnhof rollt und man ihre Schreie hört, doch die Ohren verschlossen hält, weil man ein Feigling ist: Das ist es, was einen Nazi ausmacht. Deutschland ist ein Volk von Feiglingen. Deutschland ist ein Land der Nazis. Es tut mir leid, Leute! Wenn es Euch nicht gefällt – dann macht es eben anders!

Aber sitzt nicht hier herum und heult mir die Ohren voll. Werdet erwachsen: Ich meine wirklich erwachsen werden. Nehmt Amerika aus Eurem verdammten Land raus, wenn ihr Euch besetzt fühlt. Ihr seid nicht besetzt – ihr seid nur erbärmlich!

Ihr habt schon vor langer Zeit kapituliert. Ihr habt aufgehört zu verstehen, was es heisst, Deutscher zu sein: Ihr denkt, deutsch sein, bedeutet ein starkes Militär zu haben und gegen den Osten zu marschieren – nein – nein – [und nochmals] nein:

Um Deutsch zu sein, muss man sich um Deutschland kümmern. Um Deutsch zu sein, muss man Dinge für Deutschland tun – für Deutschland – nicht für irgendjemand anderen. Und wenn Ihr nicht die Geschichte studiert und nicht versteht, warum es so verdammt pervers ist, dass Deutschland wieder einmal in der Ukraine ist und versucht, Russen zu töten: „Mach Dich vom Acker – Mann!“

Ist Deutsche Geopolitik für Frieden und Völkerverständigung möglich?

Gegenpol: Vergangene Woche sprachen wir auch über mögliche Lichtblicke für die deutsch-russischen Beziehungen. Nun hat sich der russische Präsident Wladimir Putin jüngst genau dazu geäußert. Er sprach von goldenen Zeiten, die immer dann eintraten, wenn Deutschland und Russland gemeinsam und vereint gehandelt hätten.

Dabei muss man nicht nur an die ferne Vergangenheit denken, wie etwa die Napoleonischen Kriege, sondern kann auch an die deutsch-russische Zusammenarbeit im 20. Jahrhundert denken, etwa mit der DDR im Rahmen des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe und dem Warschauer Pakt, aber auch an die guten deutsch russischen Wirtschaftsbeziehungen, etwa unter Bundeskanzler Gerhard Schröder. Speziell am Beispiel der DDR zeigt sich noch ein weiterer Aspekt, nämlich dass die deutsche Außenpolitik durchaus in Richtung Frieden und Völkerverständigung zielen konnte.

Scott, hat Wladimir Putin mit seinen Worten an das deutsche Volk ein Angebot gemacht, um die Beziehungen zu Russland wieder zu intensivieren und auf freundschaftliche Bahnen zu bringen. Und welche Perspektiven siehst Du für eine zukünftige deutsche Geopolitik in Richtung Frieden, Völkerverständigung und Multipolarität?

Scott Ritter: Nun, zunächst einmal wäre ich vorsichtig damit, zu weit in der Geschichte zurückzugehen, vor allem, als es noch Ost- und Westdeutschland gab. Deutschland war zu dieser Zeit nicht besetzt. Es war ein Nebenprodukt eines unvollendeten Prozesses am Ende des Zweiten Weltkriegs, der nie zu einem Friedensvertrag führte. Wir müssen also über Deutschland in der Phase nach der Wiedervereinigung sprechen. Und da sehen wir, dass Deutschland durchaus konstruktive Beziehungen zu Russland hatte.

Aber Deutschland, wissen Sie, hat sich in die NATO einbinden lassen – um von den Vereinigten Staaten kontrolliert zu werden und um Teil dieses „Marsches nach Osten“ zu werden! Sie wissen, dass Deutschland süchtig geworden ist nach der Droge „NATO“ – Sie wissen schon. Und die Europäische Union – sie wurden süchtig, wirtschaftlicher Motor der Europäischen Union zu sein: Doch, die Europäische Union ist eine Erweiterung der politischen Ambitionen des Militärbündnisses, der NATO, die nichts anderes darstellt als eine Erweiterung der amerikanischen Außen- und nationalen Sicherheitspolitik. Deutschland wurde zu einem Werkzeug der Vereinigten Staaten – so ist es geschehen!

Aber es gibt ein Potenzial, denn Deutschland ist eine Nation mit einer enormen industriellen Kapazität – einer enormen industriellen Kapazität: Und wenn sie diese Kapazität für das Gute einsetzen, werden sie zum Motor, zum Wirtschaftsmotor Europas. Deutschland sollte eine Führungsrolle in Europa einnehmen. Ein Anführer Europas: Aber man kann kein Anführer sein, wenn man Mitläufer bleibt. Verstehst Du, was ich meine, Deutschland?

Solange Sie ein Gefolgsmann der Vereinigten Staaten nur bleiben, können Sie keine Führungsrolle einnehmen, denn Sie sind nur ein Stellvertreter, der im Namen der Vereinigten Staaten handelt.

Aber Deutschland hat diese enorme industrielle Kapazität. Und mit dieser industriellen Kapazität kommt die Fähigkeit zur wirtschaftlichen Macht. Und wirtschaftliche Macht ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, wenn sie für den richtigen Zweck eingesetzt wird. Stabilität in Europa zu schaffen ist eine gute Verwendung der deutschen Wirtschaftskraft.

Aber Stabilität wird durch wirtschaftliche Interaktion und nicht durch militärische Beschäftigung erreicht. Deutschland ist die letzte Nation auf der Welt, die Panzer, gepanzerte Kampffahrzeuge oder Düsenjäger produzieren sollte. Es gibt keinen Grund für Deutschland, irgendetwas davon zu produzieren. Verteidigen Sie sich gegen Amerika? Wenn ja, wie kommt es dann, dass Sie die amerikanischen Stützpunkte auf Ihrem Boden noch nicht bombardiert haben, denn das tun Sie nicht.

Ist Russland eine Bedrohung und diese milliardenschweren Investitionen in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar wert schienen? Nein – Russland stellt keine Bedrohung für Sie dar!

Und dennoch, immer wenn Deutschland eine lebensfähige industrielle Basis bekommt, militarisiert es – es militarisiert. Es braucht nicht das Arsenal von irgendjemandem zu sein. Es sollte die Nation sein, die die Güter produziert, welche die Gesellschaft auf globaler Basis zu einer besseren machte. Aber wenn Deutschland das nicht kann und sich dafür entscheidet, seine Industrie zu militarisieren, dann hat es wahrscheinlich nicht verdient, diese industrielle Basis zu besitzen, denn die Geschichte zeigt, was passiert, wenn man den Deutschen Waffen gibt. Sie ziehen sich Uniformen an und marschieren nach Osten, Westen und Süden und glauben, sie müssten die Welt erobern:

Wenn Deutschland demnach über ein sehr starkes Potential verfügt, dann sollte es – Sie wissen schon – es sollte es für das Gute einsetzen und nicht für militärische Zwecke!

***

Anmerkung: Der hier zitierte Text gibt die Meinung der beiden Interviewpartner wieder, die nicht mit unserer Meinung deckungsgleich sein muss.

Übersetzung aus dem Englischen: UNSER-MITTELEUROPA

Quelleangabe: Das ganze Interview im Video von Gegenpol: Hier

