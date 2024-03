Ungarn: Null-Toleranz mit minderjährigen Vergewaltigern – Österreich gegen Verschärfung (Video)

Während die deutsche und österreichische Toleranz-Kuschel-Justiz minderjährige Vergewaltiger sofort auf freien Fuß setzt und sich weiterhin der Tatsache einer gesellschaftlichen Verrohung und Brutalisierung durch Frühpubertierende widersetzt, geht Ungarn konsequent gegen Täter vor, schützt somit die Opfer und versteht Justiz gleichzeitig als Abschreckung:

Grundschüler nach Vergewaltigung ein Monat in Untersuchungs-Haft wegen Fluchtgefahr

Während einer Feier zum ungarischen Nationalfeiertag am 15. März lockte ein Junge eine Schulkameradin unter dem Vorwand eines Gesprächs in ein Klassenzimmer und vergewaltigte sie dort:

Der Vorfall ereignete sich in einer Grundschule in Encs – wie “Origo” berichtete. Als er Stimmen aus dem Flur hörte, verließ er den Raum, sperrte aber das Mädchen ein. Das Mädchen schrie jedoch um Hilfe, wurde von einer Klassenkameradin gefunden, welche dann den Mitschüler veranlasste, das Mädchen aus dem Zimmer zu lassen.

Die Polizei beantragte wegen sexuellen Nötigung und der Verletzung der persönlichen Freiheit bei der Staatsanwaltschaft die Festnahme des Jungen, unter anderem wegen Fluchtgefahr. Das Gericht stimmte dem zu und ordnete Haft für einen Monat in einer Justizvollzugsanstalt an muss – wie das Gericht im nord-ungarischen Miskolc angab. (Mandiner)

Österreich: Grüne Justizministerin wiegelt ab

Und obwohl es in Österreich erst kürzlich zu zwei brutalen Multikulti-Vergewaltigungen an mindestens zwei Zwölfjährigen gekommen war, und sich zudem einer der Hauptverdächtigen (ein 16-jähriger Bulgare) umgehend in seine Heimat absetzte, wiegelt die Grüne Justizministerin Alma Zadić, bezüglich der Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters (derzeit 14 Jahre), ab. Einem entsprechenden Vorstoß des ÖVP-Bundeskanzlers Karl Nehammer gab sie eine Abfuhr – und zwar mit einer absurden Begründung: Dass sich Österreich dann nämlich in die Nähe von Diktaturen begeben würde:

Ein niedriges Alter für die Strafmündigkeit gebe es somit etwa in Brunei, dem Jemen, in Kuwait, Myanmar und Nigeria, wo sie bei sieben Jahre liege – so Zadic in Beantwortung einer Dringlichen Anfrage der FPÖ. (Krone)

Dass aber auch in der Schweiz das formelle Alter zwar tatsächlich bei zehn Jahren liege, relativisierte die Grüne dann aber damit, dass dort Geld- oder Freiheitsstrafen in realiter erst ab 15 verhängt würden.

Naiv wie immer setzt sie ihre Hoffnung „auf pädagogische Reaktionen in multiprofessionellen Teams“ – Vorbild Schweiz. Und: Wider besseres Wissen kritisierte die Ministerin, dass oft zugewartet werde, bis Jugendliche 14 Jahre alt sind und erst dann der Strafjustiz übergeben werden können.

Dass Gesetze auch eine abschreckende Wirkung auf potentielle Straftäter bewirken, verdrängt die Justizministerin genauso wie das Problem von kriminellen Jugendgangs, die ganze Vierte in Wien in Angst und Schrecken versetzen: Denn die Herabsetzung des Strafmüdigkeitsalter auf 12 Jahre würde u.a. auch bewirken, dass die Einstiegsschwelle Jugendlicher für schwere Straftaten schon zwei Jahre früher erhöht werden würde.

Hier ein Denkanstoß an die Grüne Justizministerin:

“Gewaltexzesse, Randale, Sachbeschädigungen oder Überfälle – brutale Jugendbanden sorgen gleich in mehreren Bezirken der Bundeshauptstadt regelmäßig für Schlagzeilen. Auch die Zahl der Delikte ist von 2013 bis 2022 gestiegen.” (Krone)

