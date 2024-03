Wahlen in Russland – Vorläufiges Ergebnis: Putin mit 88 Prozent

Nach vorläufigen Angaben des „Allrussischen Meinungsforschungszentrums“ erhielt Präsidentn Puti 87,97 Prozent der Stimmen.

Selenskyj: “Wahlzirkus”

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich zu den vorläufigen Zahlen naturgemäß abwertend: Es handele sich um einen Wahlzirkus. In einer Erklärung des Weißen Hauses hieß es: Die Präsidentschaftswahl sei weder frei, noch fair gewesen.

Wahlen über drei Tage in 11 Zeitzonen

Die russische Präsidentschaftswahl endete um 21 Uhr Ortszeit (19 Uhr mitteleuropäischer Zeit) in Kaliningrad, der westlichsten Region Russlands. Insgesamt konnte drei Tage lang gewählt werden, am 15., 16. und 17. März in 11 Zeitzonen des Landes.

Extrem hohe Wahlbeteiligung

Das „Zentrale Wahlkomitee Russlands“ (CIK) sprach von mehr als 70 Prozent.

Vor sechs Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 67,54 %, 2012 bei 65,34 %, 2008 bei 69,81 %, 2004 bei 64,3 %, 2000 bei 68,7 %, 1996 bei 69,8 % im ersten Wahlgang und 69,4 % im zweiten Wahlgang.

„CIK“-Präsidentin Ella Pamfilova erklärte, dass die Präsidentschaftswahlen zum ersten Mal drei Tage gedauert hätte, die Wähler individuell informiert wurden und es neue Formen der Stimmabgabe gab, von der elektronischen Fernabstimmung bis hin zur Möglichkeit der mobilen Stimmabgabe in jedem Wahllokal.

Nach Angaben des „CIK“ hatten bis 15 Uhr am Sonntag 5 Millionen Menschen in Moskau abgestimmt, davon 3,5 Millionen online, und auch Wladimir Putin gab seine Stimme am Freitag online ab.

Am Vortag brachen jedoch die Server der Regierungspartei “Einiges Russland” zusammen, weil sie von einer Überlastungsattacke getroffen wurden. Die russischen Behörden vermuten russische Saboteure dahinter. (vadhajtasok)

Vier Kandidaten

Neben Putin standen auch noch drei weitere Kandidaten zur Auswahl:

– Nikolai Haritonow („Kommunistische Partei der Russischen Föderation“),

Wladislaw Dawankow („Neues Volk“) und

Leonid Sluzki („Liberal-Demokratische Partei Russlands“).

Für Sluzki und Dawankow war es die erste Präsidentschaftswahl in ihrer politischen Karriere, die zweite für Haritonow und die fünfte für Putin.

Der erste Exit-Poll der russischen „VCIOM“ zeigte folgende Ergebnisse:

Putin: 87 Prozent – Karitonow (Kommunisten): 4,6 Prozent – Davankov (Neues Volk): 4,2 Prozent – Sluzki (Liberaldemokraten): 3 Prozent (Mandiner)

