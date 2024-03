Eksklawa w Afryce: Ceuta z ponadprzeciętną liczbą żołnierzy trans

Nawet media to zauważają: W hiszpańskiej eksklawie Ceuta w wojsku i policji jest wyjątkowo dużo osób trans. Niedawno unzensuriert donosił o problemach, z jakimi borykają się żołnierki w hiszpańskiej armii, do których mężczyzna chce się zbliżyć. Z podpisu jest teraz kobietą, ale nadal czuje pociąg seksualny do kobiet.

Podpis wystarczy

Jest to możliwe dzięki hiszpańskiej ustawie o samostanowieniu, która weszła w życie dokładnie rok temu. Stanowi ona, że można zmienić płeć za pomocą podpisu. Nie jest wymagana żadna terapia hormonalna, operacja itp.

Wielu wojskowych w Ceucie również z tego korzysta. 37 z 4500 oficerów wojska i policji złożyło wniosek o oficjalną zmianę płci, z których wszyscy byli mężczyznami w wieku od 40 do 50 lat.

Wykorzystywanie korzyści dla kobiet

Istnieją ku temu bardzo praktyczne powody, ponieważ kobiety nie są powoływane do szczególnie niebezpiecznych misji.

Kobiety mają również znacznie lepsze możliwości rozwoju kariery. Jeśli chcesz awansować, masz większe szanse na sukces jako kobieta niż jako mężczyzna. I jeszcze jedno: jeśli były mąż nie dostanie pracy, której pragnie, może wnieść pozew o dyskryminację ze względu na płeć.

