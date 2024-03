Szef UE ds. granic przyznaje: Nie chcemy trzymać migrantów z dala od Europy

Krasse Fehlbesetzung: Als FRONTEX-Chef ist Hans Leijtens für Willkommenskultur statt Grenzschutz.

I kolejna “teoria spiskowa” okazuje się prawdziwa: nikt inny jak szef unijnej straży granicznej i przybrzeżnej Frontex oświadczył, że nie jest ani możliwe, ani pożądane trzymanie migrantów z dala od Europy.

Lionel Shriver z THE SPECTATOR postrzega to jako potwierdzenie swoich przypuszczeń co do tego, dlaczego elity polityczne wciąż tak marnie radzą sobie z kontrolowaniem imigracji: jest to połączenie niekompetencji (nie wiedzą jak) i tego, co Shriver nazywa “patologiczną życzliwością”.

Oto fragment z THE SPECTATOR:

“Mówiąc wprost”, powiedział Holender Hans Leijtens w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Die Welt, “nic nie powstrzyma ludzi przed przekroczeniem granicy, żaden mur, żadne ogrodzenie, żadne morze, żadna rzeka. Czasami ludzie zachowują się tak, jakby można było po prostu zakorkować butelkę i wtedy migracja się zatrzyma. Ale to błędne przekonanie.

Człowiek, który od wiosny ubiegłego roku odpowiada za zabezpieczenie europejskich granic – których przepuszczalność ma bezpośredni wpływ na brytyjski problem z małymi łodziami – nie wierzy, że możliwe jest zabezpieczenie granicy. Nietrudno wywnioskować z tego cytatu, że nasz przyjaciel Hans nie wierzy, że możliwe jest powstrzymanie pojedynczego włamywacza przed wjazdem do UE lub jakiegokolwiek innego kraju. Ale to jego praca!

To tak, jakbyś właśnie zatrudnił szefa kuchni do przerzucania hamburgerów i chociaż nowy pracownik z radością przyjmuje pensję, natychmiast oświadcza, że nie przerzuca hamburgerów, ponieważ nie wierzy, że istnieje coś takiego jak hamburger.

Odbieram tę rozmowę jako oznakę słabości. Hans wyrzuca ręce w powietrze z radości. Nic nie możemy zrobić. Nie możemy nikogo powstrzymać, nie wiemy jak. Mogę sobie wyobrazić, że Hans naprawdę lubi swoją pracę, ponieważ daje mu ona tyle wolnego czasu.

Ale dalej szef Frontexu zauważa, uroczyście i słabo. “Kim ja jestem, żeby potępiać migrantów”, mówi. “Mówienie o ‘zatrzymywaniu ludzi’ i ‘zamykaniu granic’ nie zawsze może być naszą narracją. Moim zadaniem jest znalezienie równowagi między skuteczną ochroną granic a poszanowaniem praw podstawowych”.

Prawdopodobnie chodzi o rzekome prawa podstawowe, takie jak nieodłączna prerogatywa wszystkich ludzi na świecie do życia z nami, ponieważ nie lubią swojego kraju.

Hans Leijtens chciałby zobaczyć “więcej człowieczeństwa, mniej strachu przed nieznanym, mniej uprzedzeń” w całej europejskiej debacie na temat migracji.

