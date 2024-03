Lewackie szaleństwo bez granic. Dotyczy… sikania!

Katalin Gennburg, rzeczniczka ds. rozwoju miejskiego w grupie parlamentarnej Partii Lewicy, podeszła do mikrofonu w berlińskiej Izbie Reprezentantów i powiedziała dosłownie:

Dlaczego osoby noszące penisa w tym mieście mają uprzywilejowany dostęp do pisuarów, stojących pisuarów, a ludzie sikający na siedząco nie mają tego uprzywilejowanego dostępu, ponieważ jeśli chcą iść do toalety, muszą usiąść?

Całe pokolenia feministek i działaczy na rzecz praw człowieka pracowały nad “sprawiedliwością sikania”. Dlaczego “osoby noszące penisa” (“Dla starszych czytelników: zgodnie z dawnym podziałem płci, odnosi się to do mężczyzn”) miałyby mieć uprzywilejowany dostęp do pisuarów stojących?

Podczas gdy “osoby sikające na siedząco ” (“zgodnie ze starym terminem, byłyby to kobiety”) musiałyby usiąść, a tym samym nie mieliby uprzywilejowanego dostępu do “noszących penisa”.

Na tym przykładzie widać, jak ważne jest miejsko-intelektualne podejście lewaków w metropoliach takich jak Berlin.

Takie problemy trzeba mieć.

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”

Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494