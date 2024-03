Trinkverbot an Schule während des Unterrichts aus Respekt „vor Ramadan“

Bild: YouTube

Am 11. März hat dieses Jahr der Fastenmonat der Muslime, der Ramadan, begonnen. 30 Tage lang dürfen diese bei Tageslicht weder trinken noch essen.

In einer Gesamtschule im Großraum Frankfurt haben nun zwei Lehrerinnen den Fünftklässlern untersagt, im Unterricht zu trinken, aus Rücksicht auf muslimische Mitschüler, die fasten.

Ramadan-Beleuchtung ist scheinbar nicht genug

Unter leuchtenden Halbmonden und mit Allahu-Akbar-Rufen starteten Frankfurter Muslime am Abend des 10. März in der Innenstadt in den Ramadan. Anlässlich des beginnenden Fastenmonats hatte die Stadt eine Beleuchtung organisiert, die dann abends in Betrieb genommen wurde, wie auch NIUS berichtet hatte.

Dass muslimische Glaubensausübung den öffentlichen Raum immer mehr „in Beschlag“ nimmt, zeigt auch das Beispiel einer Gesamtschule im Frankfurter Großraum. Dort untersagten am 11. März zwei Lehrerinnen den Schülern einer fünften Klasse das Trinken, wegen des Fastenmonats.

NIUS hatte dazu mit einem Vater gesprochen, dessen Tochter in die besagte Klasse geht. Er berichtete dazu, „beim Abendessen reden wir immer darüber, wie der Tag gewesen ist. Ich fragte meine Tochter, was es Neues in der Schule gibt. Sie erzählte uns dann, dass zwei Lehrerinnen den Schülern untersagt hätten, im Unterricht zu trinken, da drei der 27 Kinder fasten.”

3 von 27 Schülern geben den „Ausschlag“

Nach Sonnenuntergang wird das Fasten gebrochen, Muslime dürfen eben erst dann wieder essen und trinken.

Normalerweise, erklärte der Vater, hätten die Kinder ihre Wasserflaschen auf dem Tisch stehen und dürften im Unterricht trinken, wenn sie durstig seien. „Sie können ihre Flaschen auch immer auf dem Gang draußen auffüllen, da steht ein Wasserspender.“

Der Vater erläuterte weiter, „wir fanden diese Ansage befremdlich. Zum einen sind die Kinder in der fünften Klasse zwischen 10 und 11 Jahre alt. Selbst für religiöse Muslime gilt das Fastengebot aber erst ab 14 Jahren. Vor allem, dass 24 Kinder auf drei Kinder Rücksicht nehmen sollten, bei körperlichen Grundbedürfnissen, das ist schon ein komischer Eingriff.“

Er und seine Frau hätten der Tochter mitgegeben, dass sie trinken solle, wenn sie durstig sei.

Lehrerinnen „im Alleingang“?

Laut dem Mädchen scheint die Ansage der beiden Lehrerinnen keine Schulvorgabe zu sein. Eine andere Lehrerin hatte den Kindern nämlich erlaubt, wie gewohnt zu trinken, wenn sie wollten.

Eine Anfrage seitens NIUS an die Schule blieb bis zur Veröffentlichung des Artikels „erwartungsgemäß“ unbeantwortet.

