Einreiseverbot nach Deutschland für Martin Sellner – Abschied von Rechtsstaat

Die Stadt Potsdam hat ein landesweites Einreiseverbot für den österreichischen Aktivisten Martin Sellner verhängt. Sellner selbst äußerte sich dazu heute auf Twitter und präsentierte einen entsprechenden Brief der Stadt.

Martin Sellner darf nicht mehr nach Deutschland einreisen. Die Stadt Potsdam hat ein landesweites Einreiseverbot für den rechten österreichischen Aktivisten Martin Sellner verhängt. Sellner selbst äußerte sich dazu heute auf Twitter und präsentierte einen entsprechenden Brief der Stadt.

Notfalls droht Sellner die Abschiebung

Ein Sprecherin der Stadt Potsdam sagte, im Fall Sellner gelte das Einreiseverbot “prinzipiell sofort”. Sollte sich der Betroffene aktuell in Deutschland aufhalten, müsste er innerhalb von einem Monat ausreisen. Es könnten jedoch sowohl gegen den Bescheid zum Verlust des Freizügigkeitsrechts als auch gegen seine sofortige Vollziehung Rechtsmittel eingelegt werden.

Fortan Einreise verweigert

Die Bundespolizei kann Sellner fortan an der Grenze die Einreise verweigern. “Nach Einreise nach Deutschland kann eine Person, gegen die ein Einreise- und Aufenthaltsverbot besteht, abgeschoben werden”, erklärte die Stadtsprecherin in Potsdam. “Außerdem ist eine Einreise entgegen einem Verbot strafbar und kann strafrechtliche Konsequenzen haben.”

Staat nicht „ohnmächtig“

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) erklärte, es müsse deutlich gemacht werden, “dass der Staat nicht ohnmächtig ist und seine legitimen Mittel nutzt”. Es erhebt sich die Frage, warum der Staat bei illegal eingereisten Kriminellen, die im Gegensatz zu Sellner keine EU-Bürger sind, allerdings schon „ohnmächtig“ ist.

Staat schießt sich wohl Eigentor

Dass diese Maßnahme auf längere Sicht sich konterproduktiv auswirken wird hat folgenden Grund:

Einmal mehr pfeift man auf EU-Verordnungen, die ein willkürliches Aufenthaltsverbot nicht zulassen.

Wenn man den unbescholtenen Sellner als Maßstab hernimmt, gibt man dadurch indirekt zu, dass diverse Kriminelle vergleichsweise harmlos sind. Man denke nicht nur an Messerstecher, Vergewaltiger oder Dealer – selbst der Somalier, der einen Arzt in dessen Praxis ermordet hat läuft jetzt nach fünf Jahren schon wieder frei herum, ohne Aufenthaltsverbot.

Der Staat kann von sich künftig nicht mehr behaupten, unliebsame Personen „tolerieren“ zu müssen – man denke da an Islamisten, die zu tausenden mittlerweile sich in Deutschland herumtreiben.

Die Politiker werden sich schwertun auf die Frage „über Sellner habt ihr Aufenthaltsverbot verhängt, warum nicht gegen den oder den?“ eine Antwort, ohne zu Herumzustottern zu geben.

Das Argument, man könne kriminelle EU-Bürger nicht loswerden, ist somit ebenfalls gegenstandslos, man denke da an die „rumänischen“ oder „bulgarischen“ Staatsbürger einer allseits beliebten Volksgruppe.

Dass man ausgerechnet jemanden, falls er noch in Deutschland anwesend wäre, mit Abschiebung, also Remigration droht, vorwirft für Remigration zu sein, ist widersinnig und erinnert an den folgenden Witz: „Kommen zwei Forscher auf eine Insel und fragen die Eingeborenen: Gibt es bei Euch noch Menschenfresser? Die antworten: Nein die haben wir aufgefressen!”



