Letzte Generation schafft Hürde für EU-Wahl-Kandidatur

Nach eigenen Angaben hat nun die „Klima-Terroristen-Gruppe“ Letzte Generation die Hürde für eine Kandidatur zur Europawahl genommen.

In den vergangenen vier Wochen sollen 8800 Unterschriften von Unterstützern gesammelt und beglaubigt worden sein, teilten die Aktivisten in Berlin mit. Das seien doppelt so viele wie nötig.

Bundeswahlausschuss prüft Zulassung

Die Unterschriften würden nun am 14.März der Bundeswahlleiterin übergeben. Der Bundeswahlausschuss werde dann überprüfen, ob die Gruppe zur Wahl zugelassen wird.

Man rechne demnach damit, mit etwa 250.000 Stimmen einen Sitz im Parlament zu erobern. Seit Februar, als die Kandidatur angekündigt wurde, hatten die „Klima-Terroristen“ bereits über 50.000 Euro per Crowdfunding gesammelt und 150 freiwillige Helfer gefunden.

Die Hürde für ein Mandat im Europaparlament ist freilich vergleichsweise niedrig. Bei der Wahl im Juni gilt in Deutschland auch keine Sperrklausel.

Bekannt wurde die Gruppe mit Straßenblockaden, bei denen sich “Aktivisten” auf die Fahrbahn klebten. Mittlerweile wurden aus deren eigenen Reihen Forderungen nach wesentlich radikaleren Maßnahmen laut, die weit über die bisher bekannten angeblichen „radikalen Klimaschutzmaßnahmen“, von schwerer Sachbeschädigung bis hin zu gezielten Anschlägen, reichen sollten.

