Neues Fake-Video mit Prinzessin Kates Doppelgängerin ? (Video)

Jedenfalls verneint Kate Middletons bekannteste Doppelgängerin in Großbritannien, Heidi Agan, dies als neue Verschwörungstheorie: Dass nämlich die Frau, welche im neuen Video an der Seite von Prinz William aus einem Shopping-Center kam, nicht die tatsächliche Prinzessin gewesen sei.

Verschiedene Körpergrößen

Dabei wird auch auf Kates Körpergröße im Verhältnis zu William hingewiesen. In früheren Bildern war Kate nämlich deutlich kleiner als auf dem aktuellen Video – wie man an Kates Augenlinie demonstriert.

Both photos were of them in flat shoes. Anyone notice an obvious height issue here! Look at where Kates eyes fall against William

Kate or William Not Kate #KateMiddleton #KingCharles #KateGate pic.twitter.com/WlnvcnEzBp

