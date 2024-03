Finnlands Außenministerin spielt mit Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine

Wie es scheint, hat der französische Staatspräsident Macron die Büchse der Pandora geöffnet.:

Denn nun plädiert auch die finnische Außenministerin Eline Valtonen dafür, dass immer mehr westliche Länder, einschließlich der USA die Entsendung von Truppen in die Ukraine nicht völlig ausschließen sollten, wenn sich die militärischen Bedingungen dort verschlechtern.

Zwar betonte sie, dass…

…”die finnische Position klar ist: Wir schicken im Moment keine Truppen und sind nicht bereit, darüber zu verhandeln“.

Reaktion Putins: Truppenentsendung an Finnlands Grenze

Unterdessen kündigte der russische Präsident Wladimir Putin letzten Mittwoch in einem Interview an, russische Waffensysteme und Soldaten wegen des NATO-Beitritts Finnlands an dessen Grenze zu stationieren, wie „Ukrainska Pravda“ berichtete. Laut Putin hätten Finnland und Russland bis zu diesem Zeitpunkt perfekte Beziehungen gepflegt, ohne jegliche Probleme. Deshalb verstehe er nicht, warum Finnland das Bedürfnis verspürte, der NATO beizutreten.

“Wir hatten nicht einmal Truppen dort, wir haben alle unsere Truppen von der finnischen Grenze abgezogen. Warum hat Finnland das getan? Ich denke, es hat rein politische Gründe.“

– so Putin, der meinte: Der Schritt mache aus Sicht der finnischen Interessen keinen Sinn.

