‘Neuralink’-Erfolg für Musk: Erster gelähmter Gehirnchip-Patient spielt Online-Schach

Neuralink, das Hirnchip-Projekt von Elon Musk, hat seinen ersten Hirnchip-Patienten vorgestellt, der per Livestream am Online-Schach teilnimmt.

Noland Arbaugh, ein 29-Jähriger, der seit einem Tauchunfall unterhalb der Schultern gelähmt ist, steuerte mit Hilfe des Neuralink-Geräts einen Computer-Cursor mit seinen Gedanken. Das Implantat soll Menschen in die Lage versetzen, einen Computercursor oder eine Tastatur allein durch die Befehle ihres Geistes zu bedienen, wie Reuters berichtet.

Arbaugh, der das Implantat im Januar erhalten hat, hat zuvor die Fähigkeit demonstriert, eine Computermaus durch Gedanken zu bedienen, wie Musk letzten Monat erklärte. In einem Video, das auf Musks Social-Media-Plattform X gestreamt wurde, äußerte sich Arbaugh über die Leichtigkeit der Operation und seine Entlassung aus dem Krankenhaus innerhalb eines Tages. Trotz der Unzulänglichkeiten der Technologie und einiger Herausforderungen betonte Arbaugh deren lebensverändernde Wirkung und erzählte von seiner Freude, das Spiel Civilization VI acht Stunden am Stück zu spielen.

Mit Blick auf den technologischen Fortschritt betonte Arbaugh, dass trotz der transformativen Wirkung auf sein Leben noch viel Arbeit vor ihm liegt. Kip Ludwig, ehemaliger Programmdirektor für neuronale Technik an den U.S. National Institutes of Health, dämpfte die Erwartungen, indem er erklärte, dass das, was Neuralink präsentierte, keine bahnbrechende Leistung sei. Ludwig hob das frühe Stadium nach der Implantation hervor und betonte die Lernkurve sowohl für Neuralink als auch für die Probanden, um die Effizienz der Steuerung zu optimieren.

Ludwig erkannte jedoch das positive Ergebnis für den Patienten an und wies auf die neu gewonnene Fähigkeit hin, mit einem Computer in einer Weise zu kommunizieren, die zuvor unerreichbar war. Trotz dieser Fortschritte werfen die jüngsten Berichte von FDA-Inspektoren, die bei Neuralink Probleme mit der Aufzeichnung und den Qualitätskontrollen für Tierversuche festgestellt haben, Fragen über die Einhaltung der Vorschriften und der Betriebsstandards des Unternehmens auf, die von Neuralink nicht beantwortet wurden.

Quelle: voiceofeurope.com

