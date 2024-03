Wien: 13-jähriges Missbrauchsopfer kollabiert im Gerichtssaal – Täter auf freiem Fuß

Unvorstellbare Szenen spielten sich heute bei einer kontradiktorischen Einvernahme – zum Serien-Multikulti-Vergewaltigungsfall im Wiener Straf-Landesgericht ab. Und sie zeigen wie die österreichische Kuscheljustiz das Missbrauchsopfer allein lässt und vorführt, indem jene die mutmaßlichen Täter auf freiem Fuß belässt:

Die Einvernahme musste abgebrochen werden, weil das mittlerweile 13-jährige Mädchen unter Heulkrämpfen kollabierte. Indem sie immer wieder schrie :

„Ich hatte solche Angst. Ich hatte solche Angst!“

Mutmaßlicher Täter pass Opfer ab und lacht es aus

Wie sinnlos selbst eine kontradiktorische, nämlich „schonende“ Einvernahme ist, zeigte sich daran, dass einer der Verdächtigen das Opfer nach der Einvernahme auch noch abgepasst haben und sie ausgelacht haben soll.

Bei einer kontradiktorischen Vernehmung wird ein Zeuge gesondert befragt, sodass Beschuldigter und Zeuge nicht direkt zusammentreffen. Dabei sind Staatsanwalt, Beschuldigter und dessen Verteidiger in einem Raum anwesend, während die Vernehmung des Zeugen in einem anderen Raum stattfindet. Dessen Vernehmung wird auf Video aufgezeichnet und per Bildschirm zum Beschuldigten übertragen.

Dabei dient diese Form der Vernehmung dem Schutz des Zeugen oder des Opfers, da ihm dadurch eine Konfrontation mit dem Beschuldigten erspart.

17 Täter erhalten 17 Verteidiger

Dabei drängten sich die Anwälte der mindestens 17 Verdächtigen mutmaßlichen Vergewaltiger (zum Zeitpunkt der ihnen vorgeworfenen Taten im Alter von 13 bis 18 Jahren) vor den Bildschirmen. (Krone)

