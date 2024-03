Multikulti in Frankreich: 30 Schulen erhalten Terrordrohungen und Enthauptungs-Video

Mindestens dreißig höhere Schulen im Großraum Paris haben Terrordrohungen und Enthauptungs-Videos erhalten, welche über ihre digitalen Plattformen am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag eingingen – wie französische Polizeiquellen am Donnerstag bekannt gaben.

Das französische Bildungsministerium hat Kindern und Erwachsenen, die diese “schockierenden” Bilder gesehen haben, psychologische Hilfe angeboten.

Dabei wurde die E-Mail-Adresse eines Studenten gehackt, um von dort die Nachricht und ein Enthauptungsvideo an alle Postfächer der Institution zu senden.

– wie die Quelle hinzufügte.

Das Bildungsministerium teilte auf Anfrage der französischen Nachrichtenagentur „AFP“ mit: Mindestens dreißig Schulen in der Region Ile-de-France rund um die Hauptstadt wären durch “Drohungen und Anstiftung zum Terrorismus sowie anderen schweren Verbrechen” betroffen. Die Region Ile-de-France reichte deshalb bei der Pariser Cyber-Staatsanwaltschaft eine Beschwerde wegen einer islamistischen Morddrohung ein.

Die rechtsgerichtete Präsidentin der Region, Valérie Pécresse, verurteilte die “äußerst ernsten Vorfälle” – ebsenso das Bildungsministerium und erklärte: Die Ermittlungsbehörden arbeiteten an der Identifizierung der Täter. Die Kriminalpolizei wäre eingeschaltet, doch die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft habe sich noch nicht mit dem Cyberangriff befasst.

Enthauptungs-Videos als Tschihad-Propaganda

Immer wieder haben islamistische Terrorgruppen mit solchen Video Propaganda gemacht…

